Diletta Leotta, con Can Yaman è davvero finita? C’è la foto con un altro

Mentre Can Yaman si trova in Puglia in vacanza con alcuni amici, Diletta Leotta è stata immortalata con un noto cantante, che la guarda letteralmente con gli occhi a forma di cuore: la presentatrice ha un nuovo fidanzato?

Come molti hanno sottolineato, mentre Can Yaman si troverebbe in vacanza in Puglia con gli amici, Diletta Leotta sarebbe in Sardegna. Secondo quanto pubblicato sui canali social dalla conduttrice di Radio 105 e Dazn, lei si troverebbe ad Olbia per motivi di lavoro. Il 25 luglio, infatti, ha presentato il Water Word Music Festival.

LEGGI ANCHE >>> Can Yaman e Diletta Leotta, parla la domestica: rivelazione incredibile!

NON PERDERTI >>> Can Yaman e Diletta Leotta, stanno per compiere un importante passo in Tv?

Si tratta di un festival musicale dove il palco è galleggiante, e gli spettatori si godono la musica dalle loro barche: questo lo rende in linea con le normative vigenti contro il Covid, perchè rispetta il distanziamento. Diletta Leotta ha condiviso numerose foto e video da dietro le quinte del festival, mostrando che si stava divertendo moltissimo.

Ecco invece la foto condivisa dal rapper Salmo:

Salmo è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta?

Sicuramente, fra Diletta Leotta ed il rapper Salmo c’è molta simpatia. Lei ha condiviso una Storia su Instagram dove canta “La canzone nostra” di Mace con Blanco e Salmo, inquadrando anche l’esibizione sul palco. Lui, invece, ha pubblicato una foto dove si trova nel backstage insieme alla giornalista di Dazn.

LEGGI ANCHE >>> Can Yaman-Diletta Leotta, relazione completamente inventata? C’è l’annuncio!

Non è chiaro se l’intento sia scherzoso, ma Salmo ha messo nella foto due cuori al posto degli occhi. Sicuramente, Diletta piace molto a Salmo, che dopo gli strascichi della relazione finita male con Greta Menardo, aveva raccontato di essere di nuovo felice con la giovane modella Sara Barbieri. La domanda sorge spontanea: Diletta sta ancora con Can Yaman?

Ecco alcuni dei contenuti condivisi da Diletta Leotta mentre lavora al Water Word Music Festival: