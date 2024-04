Letizia di Spagna, l’errore le costa talmente caro che è costretta a stare seduta: cosa le è successo

La Regina di Spagna è incappata in uno spiacevole errore: ecco il dettaglio che le ha rovinato la serata di gala.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che Letizia di Spagna sia considerata una delle reali più fashion d’Europa. Nel corso degli anni è riuscita spesso a sfoggiare uno stile sopraffino, elegante e super chic, che poche altre sono state in grado di mostrare, diventando dunque una vera e propria icona nel campo della moda.

Tuttavia, nessuno è perfetto e anche i migliori possono incappare in qualche errore di stile. Cosa che è accaduta recentemente alla moglie del Re Felipe durante un importante viaggio nei Paesi Bassi. I due sono volati ad Amsterdam per partecipare alla cena di Stato organizzata da Willem-Alexander e Maxima, l’attuale coppia regnante olandese.

Letizia di Spagna: un errore imperdonabile

Come sappiamo, le famiglie reali sono continuamente alle prese con numerosi impegni ufficiali. Il che include le cene di Stato, per le quali vengono indossati look eleganti e unici. La sovrana spagnola è sempre riuscita a risaltare in queste occasioni, grazie alla sua classe e alla sua bellezza. Caratteristiche che le hanno permesso negli anni di affermarsi come una delle principesse più conosciute e amate del continente.

Recentemente, è arrivata nei Paesi Bassi insieme al marito per un tour ufficiale di tre giorni. Qui sono stati accolti subito dal re e dalla regina d’Olanda, con la loro primogenita e futura regnante del paese, la principessa Catharina-Amalia. Nel corso della serata, come di consueto, è stata organizzato un gala in onore degli ospiti, e fin da subito l’abito di Letizia ha catturato l’attenzione dei presenti.

L’ex giornalista ha fatto il suo ingresso a Palazzo indossando un long dress lungo satinato blu elettrico, firmato 2nd skin co, un brand specializzato in abiti da sposa. Infatti, il vestito scelto dalla royal è disponibile anche in avorio, nella versione da matrimonio, ed è caratterizzato da un’ampia gonna a campana con strascico, uno scollo rotondo e maniche a 3/4 arricchite da un fiocchetto ad altezza gomito.

Letizia ha poi terminato il suo look optando per un paio di sandali blu con plateau e tacco 12 di Martinelli. Ed è stato proprio questo piccolo elemento ad averle creato problemi nel corso della serata. Nonostante la suola in gel per rendere la calzatura più confortevole, la regnante non è riuscita a rimanere in piedi a lungo e si è dovuta accomodare su uno sgabello mentre salutava gli ospiti.

Questo suo malessere è dovuto soprattutto alla malattia di cui soffre, chiamata morbo di Morton, ovvero una nevralgia localizzata nella pianta anteriore del piede, che le provoca forti dolori nella zona interessata. Per limitare il suo disagio si è sottoposta ad un intervento, ma ora non è più in grado di indossare tacchi alti. Ciò però non toglie il look sensazionale con il quale si è presentata all’evento, all’altezza di una regina.