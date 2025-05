Duro colpo da digerire per Annalisa, l’attacco lascia interdetti

La cantante Annalisa viene fortemente contestata, scoppia il caos sui social e non solo: ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi anni, Annalisa è stata sicuramente una delle cantanti italiane più apprezzate, a 360 gradi. Una delle interpreti della musica nostrana maggiormente capaci di entrare nel cuore di milioni di fan, per tantissimi motivi.

Brani orecchiabili, melodie che conquistano al primo ascolto, grandi successi che l’hanno proiettata ai vertici delle classifiche, un timbro vocale avvolgente e inconfondibile. Ciò che non guasta, inoltre, una classe e un fascino che non passano certamente inosservati, anzi.

La 39enne ligure può godere dell’affetto incondizionato del suo pubblico, che la segue assiduamente anche sui social. Su Instagram, ormai da tempo Annalisa è una celebrità, con oltre 2 milioni e 800 mila followers che non si perdono nessun aggiornamento. Nonostante il suo notevole successo, però, anche lei, ogni tanto, raccoglie delle critiche, e le ultime lasciano abbastanza stupiti.

Annalisa, accusa clamorosa: la nuova canzone ‘Maschio’ è indiziata di “blasfemia”

In questi giorni, si sono scatenate diverse polemiche, all’uscita del suo nuovo brano ‘Maschio’. Una canzone che ha subito catturato l’attenzione dei tantissimi fan, ma non soltanto, dato che ci sono state critiche per il testo.

Il casus belli sta nel ritornello della canzone, che per l’esattezza recita: “Ma te lo giuro su Maria. L’amore cieco è una teoria. Non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange. Se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti ‘pervertita’ o peggio, ‘fai tu’. Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre“.

Un ritornello che ha generato la reazione del senatore della Lega Simone Pillon. Il suo post su Instagram rappresenta un attacco frontale alla cantante: “Inneggia al cambio di genere, propone di invertire Adamo ed Eva e invoca Gesù e Maria come testimonial del transessualismo (te lo giuro su Maria, perdona i miei peccati come ha fatto Gesù). Anche Annalisa prova a rilanciare le vendite con un patetico dileggio del Signore Gesù e della Beata Vergine Maria. Perché attaccano sempre la fede cristiana e non sfottono mai l’Islam? La paura fa 90 anche tra i provocatori blasfemi?“. Un tema che, inevitabilmente, ha generato a propria volta discussioni tra coloro che appoggiano la visione di Pillon e chi invece sostiene Annalisa.