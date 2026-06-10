Seattle Contro l’Eccessivo Consumo dell’IA: Voto per Bloccare la Costruzione di 5 Nuovi Data Center

Seattle frena per un attimo mentre l’IA accelera. La città vuole capire chi paga davvero il conto di server sempre accesi: corrente, acqua, aria. In gioco non c’è solo la tecnologia, ma l’idea di comunità che tiene insieme chi crea software e chi apre il bar all’alba.

Cammini lungo il Duwamish e il rumore è quello di sempre: pioggia su lamiere, camion, treni. Ma i cartelli comparsi alle fermate raccontano altro: “L’IA ci serve, non ci deve consumare”. Non è crociata anti-futuro. È una richiesta di misura. I cittadini conoscono il peso delle grandi infrastrutture. Vogliono sapere quanta acqua bevono i server. Quanta luce strappano alla rete. Che aria respireranno i bambini quando i generatori entreranno in prova.

Le cifre non sono poesia. Secondo stime indipendenti, i data center assorbono già una quota rilevante dell’elettricità mondiale e potrebbero raddoppiarla entro pochi anni. Un singolo complesso di grandi dimensioni richiede decine di megawatt. È come accendere, in un colpo, le case di decine di migliaia di famiglie. Il raffreddamento spesso usa acqua: nei progetti evaporativi si parla anche di milioni di litri al giorno. Non sempre. Dipende da tecnologia e clima. Alcuni studi, non definitivi, stimano che l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale di ultima generazione possa consumare centinaia di migliaia di litri di acqua dolce. Dati utili, ma da prendere con cautela.

Seattle vive un paradosso. L’energia locale è in gran parte idroelettrica, quindi a basse emissioni. Ma i bacini non sono infiniti. Estati più secche e picchi di domanda mettono pressione alla rete elettrica. Intanto i quartieri industriali respirano le prove dei generatori diesel di emergenza. Il risultato è un dissenso trasversale: vicini di casa, ambientalisti, ma anche lavoratori tech che chiedono un’innovazione più sobria.

Qui entra il punto: il consiglio comunale voterà una moratoria di un anno sui nuovi impianti. La pausa, se approvata, bloccherà la costruzione di cinque nuovi data center. È una scelta nata dalle proteste e da un’esigenza pratica: scrivere regole chiare prima che i cantieri partano.

Perché i data center pesano su una città come Seattle

Consumo energetico: carichi continui, 24/7. L’IA generativa aumenta la richiesta di calcolo. Acqua: negli impianti evaporativi l’uso idrico cresce con il caldo. Ogni grado in più si paga. Aria e rumore: gruppi elettrogeni di backup e chiller incidono sul benessere urbano. Territorio: capannoni alti, logistica, viabilità. Non sono invisibili.

Ci sono anche benefici. Lavoro in costruzione, occupazione stabile specializzata, nuove entrate fiscali, filiere locali. E servizi digitali affidabili per ospedali, scuole, piccole imprese. Ma il saldo deve tornare. Un ingegnere che incontro sul 5 Express lo dice in modo semplice: serve un “patto di efficienza”, non un lasciapassare.

Il compromesso possibile

La pausa non è un no. È un “come”. La città può chiedere: tetti a consumo energetico e idrico, con audit pubblici; recupero di calore per teleriscaldamento di piscine e case popolari; pannelli sul posto e accordi per nuova capacità rinnovabile, non solo certificati; localizzazione dove la rete è forte, lontano da scuole e case; limiti orari e filtri severi per i test dei generatori; piani di emergenza siccità, con cambio tecnologia di raffreddamento; fondi comunitari legati alla performance di sostenibilità.

Gli investimenti non scappano quando le regole sono chiare. Scappano quando sono confuse. Una moratoria breve, con obiettivi misurabili, può essere la corsia d’emergenza che evita un tamponamento tra sviluppo urbano e digitale.

Alla fine, ogni volta che chiediamo una risposta al cloud, da qualche parte parte una pompa, si accende un compressore, scorre acqua in una tubazione. Possiamo accettarlo. Possiamo anche guidarlo. La domanda allora è semplice e difficile: che volto vogliamo dare all’innovazione quando fuori piove e Seattle, paziente, ci invita a pensare più lungo del prossimo clic?