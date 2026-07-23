Ogni mese c’è un numero che racconta la vita. Arriva in una busta, o in un clic, e dice quanto vale il tempo passato a lavorare. A volte è un numero che divide una coppia alla stessa tavola: lei fa i conti due volte, lui annuisce in silenzio. È lì che capisci che il lavoro non finisce al suono della sirena: resta scritto nella pensione.

Disparità pensionistica tra i sessi: donne percepiscono il 30% in meno degli uomini, rivela l’osservatorio Inps

La fotografia arriva dall’Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento. Non parla di teorie. Parla di assegni, di anni versati, di orari spezzati. Dice che il divario contributivo tra i sessi è cresciuto rispetto all’anno scorso. Una fessura che non si vede finché non si va in pensione. Poi si apre, e si sente.

Maria ha fatto la commessa per una vita. Contratti a termine, part-time nei periodi difficili, ferie spese per seguire i figli. Antonio, suo coetaneo, ha lavorato in fabbrica. Turni pesanti, sì. Ma continui. Alla fine arrivano due cifre. Simili nella storia, lontane nel risultato.

Solo a metà di questa storia arriva il punto nudo: secondo l’Osservatorio Inps, le donne prendono in media circa il 30% in meno degli uomini. Non è una piega del caso. È il conto di anni lavorati in modo diverso. Di carriere più corte, di buchi non scelti, di stipendi iniziali più bassi che diventano rendite più leggere.

Perché il divario si allarga

I contributi seguono i redditi. Se i salari sono più bassi, la pensione sarà più bassa. Il “gender gap” in busta paga, anche quando è minimo nell’ora lavorata, diventa grande sull’arco di una vita.

Le carriere discontinue pesano. Congedi, lavori stagionali, periodi senza contratto: ogni mese non versato è un pezzo di futuro in meno.

Il part-time involontario riduce l’imponibile. Per molte lavoratrici è l’unica mediazione possibile con la cura familiare.

L’accesso a canali di uscita anticipata può accelerare il pensionamento ma, se il calcolo è contributivo, spesso riduce l’assegno.

Anche dove la legge riconosce contributi figurativi per maternità e assistenza, la copertura non compensa sempre le differenze di retribuzione e di progressione di carriera.

Quest’anno l’Inps registra che il divario contributivo è aumentato. Il dato è “freddo”, ma la ragione è calda e quotidiana: quando l’economia rallenta o i servizi di cura non tengono il passo, sono soprattutto le donne a fare spazio nel proprio lavoro.

Che cosa si può fare adesso

Ci sono leve pubbliche e scelte personali. Tutte contano.

Rafforzare i crediti per maternità, assistenza e part-time non volontario. Riconoscere tempo di cura come tempo di lavoro è un investimento sociale.

Spingere la contrattazione verso inquadramenti e progressioni più trasparenti. Scatti di anzianità e premi che non penalizzino chi ha interruzioni.

Favorire servizi di nido, tempo pieno, assistenza agli anziani. Ogni ora di cura condivisa è un’ora di contributi in più.

Usare gli strumenti di simulazione dell’Inps. Vedere oggi cosa succede domani aiuta a decidere su riscatto, ricongiunzione, o previdenza complementare.

Informare presto. Le scelte dei 30 anni costruiscono la pensione dei 70.

Questa non è solo aritmetica. È una misura del tempo che diamo agli altri e di quello che ci resta. La prossima volta che arriva l’estratto conto, prova a guardarlo con occhi nuovi: cosa racconta del tuo lavoro, e di chi ti è accanto? E quale numero, un giorno, vorresti leggere senza doverlo spiegare a nessuno?