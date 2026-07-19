Tragedia in India: Coccodrillo Uccide Bambino di 12 Anni Mentre si Lava nel Fiume

Un fiume che sembra familiare, un gesto quotidiano, una mattina d’estate che scorre come sempre. Poi, all’improvviso, l’acqua si fa silenzio e paura. È successo a Bahraich, nell’Uttar Pradesh: una storia che riguarda un villaggio, ma parla a tutti noi.

Succede ai margini dei campi, dove il fiume è casa e lavoro. I ragazzi vanno all’acqua per rinfrescarsi, per lavare i panni, per aiutare in famiglia. Anche Sunil Singh, 12 anni, era lì. Il villaggio lo conosceva. Il suo nome gira ancora tra le case, tra le voci lente del pomeriggio. Il fiume, qui, non è solo un luogo. È la linea che tiene insieme giornate intere.

Siamo nel distretto di Bahraich, nel nord dell’Uttar Pradesh. Le piene dei monsoni fanno salire il livello e cambiano i bordi della riva. A volte cancellano i sentieri, a volte li spostano. Le persone si adattano. Chi pesca anticipa l’alba. Chi lava i panni cerca uno scalino sicuro. La vita si intreccia con l’acqua. Sempre.

Giovedì 16 luglio 2026, qualcosa si spezza. Un coccodrillo affiora vicino alla riva. I presenti urlano, chiamano aiuto, lanciano corde e bastoni. L’attacco dura pochi istanti. Le azioni istintive non bastano. Le squadre delle autorità forestali arrivano dopo le prime chiamate. Cercano. Coordinano la folla. La notizia corre: il bambino non ce l’ha fatta. Un lutto secco. Senza frasi di circostanza.

La tragedia ha un contesto che la rende, purtroppo, comprensibile. In queste acque vivono il coccodrillo palustre (mugger) e il gaviale. Non sappiamo quale specie fosse coinvolta in questo caso: le autorità, al momento, non hanno diffuso dettagli ufficiali. Gli esperti ricordano che il rischio aumenta con le piene, nelle ore di alba e tramonto, e vicino a canneti e anse tranquille. Le statistiche sono frammentarie, ma in India si registrano ogni anno diverse decine di incontri a rischio tra persone e fauna selvatica lungo i grandi corsi d’acqua. La convivenza c’è, e spesso funziona. A volte, no.

Le soluzioni esistono e sono concrete. Servono punti d’accesso all’acqua più sicuri, con scalini protetti e boe. Servono cartelli chiari dove si segnalano avvistamenti. Servono pattugliamenti nei tratti sensibili nei mesi di piena. I tecnici consigliano anche recinzioni leggere o “gabbie” di rete per creare aree di bagno comunitario. E poi informazione semplice, capillare: non entrare in acqua da soli, evitare di lavarsi all’alba o al crepuscolo, non lasciare scarti di pesce sulla riva. Sono gesti piccoli che riducono il rischio.

Un conflitto antico tra uomini e coccodrilli

Questa è una frontiera sottile. L’acqua è vita, ma è anche habitat. Gli animali non “invadono” il villaggio: seguono il fiume, i suoi odori, le sue prede. Quando la riva cambia, cambia anche la distanza tra noi e loro. In alcune zone, progetti di prevenzione hanno funzionato: recinzioni temporanee nelle stagioni di piena, squadre miste villaggio-foreste con telefoni dedicati, mappatura dei punti rossi. Non sono soluzioni miracolose. Ma spostano l’ago dalla parte giusta.

Cosa può fare la comunità ora

Intanto, la priorità è la famiglia di Sunil. Supporto psicologico, presenza, aiuti rapidi. Poi, un passo pratico: definire con i ranger due-tre punti d’acqua sorvegliati, anche provvisori. Una scuola può ospitare un incontro di un’ora con esempi visivi e regole base. Un altoparlante del tempio o della moschea può diffondere allerte quando arrivano segnalazioni di coccodrilli. Non servono grandi budget per cominciare. Serve una regola condivisa e qualcuno che la custodisca.

La scena che resta è semplice. Il fiume al tramonto, una cesta di panni, le impronte sul fango. Possiamo imparare a leggere quell’acqua con occhi diversi, senza rinunciare a ciò che ci tiene vivi? Il confine tra sicurezza e vicinanza alla natura è una linea d’onda: oggi scorre qui, domani un metro più in là. Sta a noi decidere come camminarci accanto.