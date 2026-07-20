Facebook in Panne in Italia: Utenti al Buio, Meta Tace

Apri l’app e ti ritrovi davanti una porta chiusa: “Account non disponibile al momento”. Succede in tutta Italia, all’improvviso, mentre la giornata corre. Nel silenzio di chi dovrebbe spiegare, resta una domanda semplice: e adesso?

Se oggi hai provato a entrare su Facebook e hai visto il messaggio “Account non disponibile”, non sei solo. Il disservizio colpisce in diverse città italiane. Succede sia sull’app che dalla versione web. Ricarichi la pagina, niente. Provi a cambiare rete, stesso esito. Il feed resta vuoto, il profilo non si apre, le notifiche spariscono.

In molti raccontano lo stesso copione. Qualcuno tenta il logout. Qualcun altro pensa a un problema personale, magari una sospensione. Ma il messaggio è generico e non punta a una violazione: ti chiede solo di riprovare più tardi. È il segnale tipico di un Facebook down lato server, non di un errore del tuo telefono o del Wi‑Fi di casa.

Nel frattempo la chat privata si anima. Amici, colleghi, clienti: “Anche a te non va?”. Le pagine di lavoro restano ferme. Le community si congelano. E sì, capita proprio quando avevi quel post programmato, quella risposta urgente, quel contatto da scrivere subito.

Cosa sta succedendo oggi

Le segnalazioni crescono in un’onda visibile. I monitoraggi indipendenti mostrano un picco concentrato in Italia, con problemi di accesso e profili irraggiungibili. Lo schema è coerente con un malfunzionamento dei sistemi di autenticazione o con un nodo di rete intermedio. Non ci sono indizi di una manutenzione annunciata, e non emergono conferme su blocchi legati a singoli operatori. Al momento non risulta coinvolto l’intero ecosistema: niente prove solide di disservizi su Instagram o WhatsApp. Se qualcuno lo nota, è un dato puntuale, non un quadro generale.

Qui arriva il punto centrale: da Meta non arrivano comunicazioni ufficiali. Nessuna spiegazione, nessuna tempistica. È un dettaglio importante, perché senza una nota formale restiamo nel campo delle ipotesi. Il precedente più noto, quello del 2021, fu causato da un errore di configurazione dei sistemi di routing: un blackout globale durato ore. Oggi, invece, mancano dati certi sulla causa. Servono prudenza e tempo.

Cosa puoi fare adesso

Evita il logout e non cambiare password. Non aiuta e può complicare il rientro.

Controlla lo stato del servizio su siti di monitoraggio indipendenti. Se i grafici salgono, il problema non è tuo.

Prova l’accesso sia da app che da browser. Disattiva VPN o proxy, poi riprova.

Svuota la cache solo se necessario. Se il messaggio è lato server, non cambierà molto.

Per urgenze, sposta le comunicazioni su canali alternativi (email, SMS, altre piattaforme).

Gestisci le pagine con calma. Post e campagne riprenderanno quando il servizio tornerà stabile.

Diffida di link “risolutivi” ricevuti in chat o email. Nei blackout aumentano le truffe che imitano le pagine di login di Facebook.

Quando un servizio così grande si spegne, il rumore non è solo tecnico. È sociale. È la nostra piazza digitale che all’improvviso si svuota, come una domenica mattina fuori stagione. Forse è un invito non richiesto a rallentare. O forse è solo una stanza buia in cui aspetti la luce. Nel frattempo, una domanda: quando la bacheca tace, a cosa torni davvero?