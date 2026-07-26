Abdul B., il volto del presunto attentatore al Pride di Berlino: legami con l’islamismo radicale e recente rilascio da carcere minorile

Le strade piene di musica e cartelli arcobaleno, poi il taglio netto del silenzio: a Berlino, durante il Christopher Street Day, l’euforia si è incrinata. La polizia ha diffuso le immagini e il nome di battesimo del presunto attentatore, un ragazzo di 21 anni. Lo cercavano tra folle e metropolitane; ora lo cercano dentro domande più scomode: come ci si arriva fin qui, così presto?

La notizia è secca. La polizia ha diffuso foto e generalità dell’uomo indicato come autore dell’attacco durante il CSD. Ha 21 anni. Risulta rilasciato lo scorso maggio da un carcere minorile. Il quadro fattuale finisce qui. Il resto lo completa l’indagine, che punta a eventuali contatti con ambienti di islamismo radicale. Al momento, però, non c’è una conferma pubblica su affiliazioni o reti. È un’inchiesta in movimento, con tasselli ancora scoperti.

Cammino a ritroso con la mente. Un sabato d’estate, i tram si riempiono di glitter, famiglie, coriandoli. Lì accade qualcosa che spezza l’aria. E poi arrivano le ore della caccia all’uomo, l’appello ai testimoni, la decisione di pubblicare le immagini: un segnale chiaro, la sicurezza pubblica è priorità.

Chi è Abdul B.: identità in chiaroscuro

Il nome circola. Abdul B., 21 anni. Poco più che un ragazzo. Il dettaglio che colpisce è il recente rilascio dal sistema minorile. In Germania, la giustizia per i giovani mira alla rieducazione. L’uscita a maggio suggerisce programmi di reinserimento, tutoraggi, verifiche. Non sappiamo se li avesse, come li avesse seguiti, se qualcuno avesse notato segnali di allarme. Questo è un punto da chiarire, non una verità acquisita.

Le autorità stanno verificando legami, conversazioni, contatti. Si parla di possibili radicalizzazioni online, di forum criptati, di predicatori improvvisati su piattaforme video. Ma anche qui la prudenza è d’obbligo: senza riscontri documentati, restano piste di lavoro, non una sentenza. Le parole contano. Soprattutto quando toccano comunità già esposte a stigma e semplificazioni.

Intanto, resta il bersaglio: il Pride. Non un evento qualunque. A Berlino richiama ogni anno centinaia di migliaia di persone. È festa, visibilità, politica, appartenenza. Colpirlo significa toccare il cuore simbolico di una città abituata a tenere insieme differenze e contraddizioni.

Radicalizzazione e prevenzione: il nodo irrisolto

La parte più difficile arriva adesso. Come si intercetta il rischio quando viaggia veloce e senza divisa, quando mescola biografie fragili e ideologie semplificate? Le indagini cercheranno dispositivi, cronologie, spostamenti. Chi lavora sulla prevenzione, invece, guarda a scuola, quartieri, rete. Serve capire perché un ventunenne, da poco fuori dal circuito penale minorile, entri nel cono d’ombra della violenza. È un tema che riguarda gang locali e jihadisti, suprematisti e lupi solitari. Cambiano i manifesti, non il meccanismo.

C’è poi il capitolo responsabilità pubbliche. Pubblicare le foto è misura estrema ma efficace. Aiuta. Espone. Innesca segnalazioni utili e rumori di fondo. Oggi la pressione è massima e il tempo corre. La comunità LGBTQIA+ chiede protezione. I cittadini chiedono trasparenza. Gli inquirenti chiedono spazio per lavorare.

Mi resta un’immagine: uno striscione che sventola tra due palazzi, una scritta semplice, “Siamo qui”. Quella frase tiene insieme chi balla, chi indaga, chi ha paura, chi prova a capire. Forse è da lì che si riparte, anche stavolta: dalla scelta di esserci, senza cedere alla retorica, senza cedere all’odio. E con una domanda, molto concreta: sapremo trasformare questo shock in strumenti che salvano vite, prima che le sirene risuonino di nuovo?