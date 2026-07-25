Incendio Devasta Lege-Cap-Ferret: Ordinata l’Evacuazione Totale della Rinomata Località Turistica Francese

Un odore di resina bruciata scivola sull’Atlantico, mentre una linea di fumo si allunga sopra le dune: la quiete di Cap Ferret si spezza in poche ore e la penisola, sottile come una promessa d’estate, si ritrova a fare i conti con il fuoco e la fretta.

Video amatoriali ripresi dai pontili e dalle spiagge mostrano un incendio nel bosco che si avvicina alla costa. Le immagini sono tremolanti. La gente parla a bassa voce. Il fumo si alza a ciuffi, poi in una colonna più scura. Chi conosce Lège-Cap Ferret sa che qui tutto è ritmo lento: biciclette, ostriche al mercato, pini marittimi che frusciano. Oggi quel ritmo è saltato.

Siamo sulla sponda occidentale del bacino di Arcachon, tra pinete e villaggi in legno. In estate, i campeggi si riempiono, le case vacanza si accendono di luci la sera, le proprietà di valore dietro le dune restano silenziose, come a proteggere un segreto. Il vento, quando cambia, rende ogni minuto più pesante. E il caldo aiuta le fiamme a mordere gli aghi secchi dei pini.

Cosa sta succedendo a Cap Ferret

Nelle ultime ore, le autorità francesi hanno alzato il livello di allerta. Il fronte di fuoco si muove in modo irregolare. La visibilità cala a tratti. Gli equipaggi sul terreno parlano di un incendio “molto attivo”, senza ancora fornire cifre ufficiali su estensione o danni: questi dati non sono confermati al momento.

Evacuazione totale della penisola

Il punto centrale arriva con una decisione netta: è stata ordinata l’evacuazione totale della penisola di Cap Ferret. Le strade si sono presto saturate e così il bacino è diventato una via di fuga. Sono entrate in azione le imbarcazioni, dagli shuttle locali ai mezzi organizzati. La gendarmeria regola i flussi, i vigili del fuoco presidiano gli accessi. Si parte con lo stretto necessario: documenti, acqua, una giacca leggera, il telefono carico.

Non risultano al momento bilanci ufficiali su feriti o su quanti ettari siano andati in fumo. Sappiamo però che Lège-Cap-Ferret conta poco più di 9.000 residenti stabili, e che d’estate la presenza cresce in modo esponenziale, tra turisti, stagionali e famiglie nei campeggi. Il territorio non è nuovo a crisi simili: negli ultimi anni il dipartimento della Gironda ha vissuto roghi vasti, con evacuazioni su larga scala. Qui la memoria è corta solo quando piove.

Vivere e partire in fretta

In banchina si vedono scene semplici. Una coppia carica le bici pieghevoli su un battello. Un ostricoltore chiude a chiave la capanna, l’odore di alghe si mescola al fumo. Una bambina tiene stretto un secchiello rosso. Un gestore di campeggio controlla l’elenco degli ospiti. Gli altoparlanti chiamano per nome, non per numero. C’è un’umanità che funziona, persino nella fretta.

Per chi è in zona, il riferimento restano i canali ufficiali della prefettura e del comune. Le indicazioni cambiano con il vento e con il lavoro delle squadre sul campo. Muoversi solo quando richiesto, seguire i corridoi di sicurezza, evitare strade secondarie invase dal fumo: è così che si protegge se stessi e chi arriva a spegnere.

C’è anche una domanda che serpeggia, senza slogan: perché brucia così spesso? Le estati sono più lunghe e secche, i pini marittimi hanno resina, la vegetazione accumula stress. La prevenzione esiste, ma ha bisogno di costanza e di sguardi lunghi, non solo di emergenze.

Quando il sole cala dietro l’oceano, le imbarcazioni attraversano il bacino come piccole costellazioni mobili. La penisola resta un profilo scuro, alle spalle. Chi parte si volta un’ultima volta, per capire quanto del proprio agosto resterà domani. Forse la domanda vera è questa: quanta calma serve, per ricostruire un giorno normale dopo le fiamme?