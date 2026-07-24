AMD Gorgon Halo e 192 GB di RAM: il nuovo Framework Desktop che potrebbe superare i 4000 dollari

Immagina un PC che non ti costringe a scelte definitive. Cambi il cuore, aggiungi memoria, ridisegni il ritmo del lavoro. Il nuovo Framework Desktop, con voce di AMD Gorgon Halo e fino a 192 GB di RAM, promette proprio questo. Ma a che prezzo?

Framework piace perché non tratta l’hardware come un blocco chiuso. Ti fa sentire padrone dei pezzi, non ospite. L’idea di un Framework Desktop spinge questa filosofia all’estremo: un case pensato per crescere insieme a chi lo usa, senza buttare via il vecchio quando arriva il nuovo. È un invito a progettare il proprio strumento, non solo a comprarlo.

Arriviamo al punto caldo solo dopo un respiro: circolano indiscrezioni su un modulo con AMD “Gorgon Halo”. Il nome gira, ma non esistono schede ufficiali confermate. Si parla di un’APU di fascia alta, cioè un processore con grafica potente nella stessa unità. Se fosse così, avremmo meno cavi, meno consumi, più silenzio. E una spinta concreta per chi fa montaggio, rendering leggero, gaming in QHD. È la promessa, non il verdetto.

Il cuore possibile: AMD Gorgon Halo

Gorgon Halo, se rispecchiasse le voci, punterebbe su equilibrio: tanta CPU, una GPU integrata capace, forse un acceleratore AI dedicato. Ma qui i dati scarseggiano e va detto chiaro: non abbiamo conferme pubbliche. Sappiamo invece una cosa verificabile e più terra terra: la piattaforma pensata da Framework vuole essere aggiornabile e riparabile. Questo conta più di qualunque sigla. Un desktop modulare ti salva dall’obsolescenza precoce e ti consente di scegliere quando fare il salto.

Poi c’è la memoria. Fino a 192 GB di RAM non è fantascienza. Esistono moduli DDR5 da 48 GB; quattro di questi portano davvero a 192 GB su molte schede moderne. A cosa servono? Timeline 4K con effetti pesanti. Librerie foto sterminate. Scene 3D complesse. Macchine virtuali senza fiato corto. È la differenza tra scorrere e strappare. Anche qui, dettaglio concreto: quattro moduli da 48 GB oggi costano diverse centinaia di dollari. Non poco, ma sono “muscoli” che si sentono.

E il portafoglio? Qui la tensione sale. Non esistono listini ufficiali per un Framework Desktop con “Gorgon Halo”. Possiamo però stimare. Solo la RAM a 192 GB può valere 450–600 dollari. Un SSD NVMe capiente e veloce sta attorno a 150–300. Se aggiungi una GPU dedicata di fascia alta, parti da 700 e oltre 1.500 dollari. Al totale vanno un case modulare, alimentatore di qualità, dissipazione seria. E il modulo CPU, che non sarà economico. Il conto, nelle configurazioni “senza compromessi”, può davvero superare la soglia psicologica dei 4.000 dollari. Non per tutti. Ma coerente con una workstation personale che nasce per durare.

Per chi ha senso davvero

Penso a chi apre venti progetti insieme e odia aspettare. Ai videomaker che vivono di proxy e cache. A chi sviluppa e prova ambienti isolati, magari mentre renderizza una scena. Per loro, il valore non è la scheda tecnica: è il tempo risparmiato, la calma che torna quando il PC non frena più.

Per il resto di noi? Forse bastano 64 GB, una GPU media e un occhio alla rumorosità. La forza di Framework sta qui: compra oggi il giusto, sapendo che domani puoi crescere senza ricominciare da zero.

Alla fine, la domanda è semplice: preferisci un desktop che invecchia bene o uno che brucia tutto in un’estate? Io, davanti a quell’idea di modularità pulita e potente, mi vedo già a stringere due viti e a sentire che, per una volta, è il computer ad adattarsi a me. E tu, che pezzo cambieresti per primo?