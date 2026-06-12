Valerio Scanu contro Mediaset: ‘Sono più boicottato di Fabrizio Corona’. Rifiuta Stefano De Martino e svela retroscena sui reality

Valerio Scanu torna a far parlare. Reduce da “The 50”, racconta cosa c’è dietro le quinte dei reality e perché, a suo dire, una porta in TV resta chiusa. Tra parole taglienti, scelte di carriera e un rifiuto a Stefano De Martino, emerge il ritratto di un artista che preferisce l’urto alla diplomazia.

C’è chi i reality li evita. E chi li usa per rimettersi in gioco. Valerio Scanu appartiene alla seconda categoria. Lo conosci: finalista ad Amici 2009, vincitore di Sanremo 2010 con “Per tutte le volte che…”, voce riconoscibile, carattere diretto. Oggi si presenta “reduce” da “The 50”, un game‑reality internazionale che riunisce decine di concorrenti e impone prove serrate. Un format competitivo, poco trucco e parrucco, molto istinto. A Scanu piace così: campo aperto, regole chiare, niente patti sottobanco.

Non è un mistero che gli inviti ai reality siano moneta corrente. Portano visibilità, contratti, settimane di trend. Ma c’è sempre una domanda che punge: a che prezzo? Scanu, quando parla, lascia intravedere il foglio delle condizioni: autonomia, spazio per la voce, zero etichette appiccicate addosso.

Il “boicottaggio” e il nodo Mediaset

La frase è rimbalzata ovunque, e ha fatto rumore: “Sono più boicottato di Fabrizio Corona”. Parole dure, attribuite all’artista in una recente uscita mediatica. Qui serve precisione: non ci sono riscontri ufficiali su una presunta “lista nera” a Mediaset che lo riguardi, né note formali dell’azienda in merito. È un racconto dall’interno, la sua versione dei fatti. Un retroscena che, sempre secondo Scanu, avrebbe condizionato la partecipazione a nuovi reality e ospitate. In sintesi: una porta chiusa a prescindere, più per dinamiche relazionali che per contenuti artistici.

Funziona così? A volte sì, a volte no. Il settore televisivo vive di incastri, rapporti, cicli. E i cicli si riaprono, spesso quando meno te lo aspetti. Anche per Scanu, la carriera parla di curve ampie: dal trionfo sanremese ai tour nei teatri, dal lavoro in studio a una parentesi di studi giuridici. Percorsi che si intrecciano con un pubblico fedele, abituato a seguirlo tra alti e bassi. È plausibile che un artista senta addosso una chiusura. Ma trasformarla in regola assoluta richiede prove che, al momento, non ci sono.

L’invito di Stefano De Martino e la scelta di dire no

C’è poi l’episodio più concreto: il “no” a Stefano De Martino. Scanu racconta di aver rifiutato un’ospitata legata al conduttore. Una rinuncia non banale, perché De Martino cavalca programmi popolari e platee ampie. Qui, però, la geografia conta: De Martino è volto di punta della Rai, non di Mediaset. Dunque il rifiuto non conferma un muro aziendale, quanto un principio personale. Se il contesto non convince, meglio sfilarsi. Meglio “non esserci” che esserci male. È una strategia riconoscibile in chi protegge la propria identità artistica: selezionare, tagliare, prendersi il rischio dell’assenza.

E il futuro? Dipenderà dal coraggio di tenere insieme due esigenze che spesso litighano: proteggere la narrazione di sé e accettare che la TV è un organismo vivo, imprevedibile. Scanu ha esperienza, numeri e memoria scenica. La domanda allora è semplice: nella stagione che arriva, conterà di più la porta che resta chiusa o quella che si apre quando smetti di bussare e cambi strada? Se hai mai sentito addosso un “no” che sembrava definitivo, sai già quale risposta speri di leggere. In fondo, a volte basta un varco. E un passo di lato.