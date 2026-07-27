Richiesta di Giustizia per Abderrahim Fakir: l’Appello Emotivo dell’Amico a ‘4 di Sera Weekend’

Una città che trattiene il respiro, un nome che torna sulla bocca di tutti, un amico che parla in diretta e chiede ciò che sembra semplice eppure è il più difficile: verità, dignità, memoria.

Una piazza che chiede giustizia

Per le strade di Bologna, a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, la gente è tornata a camminare insieme. Non c’era rumore superfluo. C’erano passi, sguardi, parole brevi. Una nuova manifestazione ha chiamato a raccolta amici, conoscenti, cittadini comuni. Chi non lo conosceva ha sentito comunque il dovere di esserci. È la regola non scritta delle nostre città: quando cade qualcuno, la comunità si stringe.

Il nome di Abderrahim Fakir è circolato tra cartelli e mormorii. Il ricordo si è fatto concreto: si parla di un lavoro da tenere, di un sorriso preciso, di abitudini normali. Dettagli semplici che, proprio per questo, pesano. La dinamica esatta di quanto accaduto non è stata resa pubblica in modo definitivo. Le autorità stanno lavorando. Al momento non risultano note ufficiali conclusive e i presenti lo sanno. Ma sanno anche che l’attesa logora, soprattutto quando il dolore è fresco.

Qui entra in gioco la parola che unisce tutto: giustizia. Non come vendetta, non come bandiera generica. Giustizia come diritto alla verità. Come chiarezza, tempi certi, rispetto. È un bisogno basilare, antico, quasi fisico. Lo si sente dal tono con cui la piazza pronuncia il suo nome.

A metà pomeriggio, le voci della strada hanno incrociato quelle della tv. Nel programma di Rete 4 “4 di Sera Weekend”, è intervenuto Tarik, amico stretto di Abderrahim. La sua richiesta è stata netta. Ha chiesto giustizia a gran voce. Ha chiamato l’amico “fratello”. Niente retorica, niente giri di parole. Solo un appello pulito, che ha perforato lo schermo e si è rimesso in cammino tra la gente.

Questo punto, in fondo, è il cuore di tutto: quando un amico usa la parola “fratello”, il discorso pubblico cambia tono. Da cronaca a responsabilità condivisa. Da caso a persona.

Dati, contesto, responsabilità

Le città italiane conoscono bene questi passaggi. In strada, ogni anno, perdono la vita più di tremila persone. È una cifra che torna regolarmente nei dati ufficiali, ed è un promemoria severo. Non basta commuoversi un giorno. Servono indagini accurate, decisioni rapide, e politiche di sicurezza coerenti: illuminazione migliore, controlli, prevenzione, educazione civica. Servono anche parole giuste, perché il linguaggio orienta la cura.

Sul caso specifico di Bologna, non ci sono ancora elementi pubblici certi oltre alla morte di Abderrahim e alla nuova mobilitazione della città. È corretto dirlo con chiarezza. In attesa di atti ufficiali, ha senso ascoltare chi c’era, proteggere le testimonianze, e affidarsi al lavoro delle indagini. Nel frattempo, la piazza resta uno strumento legittimo: ricorda che dietro ogni fascicolo c’è una famiglia, ci sono amici, c’è una trama di vite che continueranno a passare dagli stessi incroci, dagli stessi portici, dalle stesse fermate dell’autobus.

C’è chi porterà una foto nel portafoglio. Chi rileggerà un messaggio salvato sul telefono. Chi si ritroverà a rallentare proprio lì, nel punto in cui tutto è cambiato. Sono gesti minimi, eppure tengono insieme la memoria. Fanno comunità.

Il nome di Abderrahim Fakir resta in queste strade. Resta nella voce di Tarik, che ha ricordato al Paese l’essenziale: chiedere giustizia non è gridare contro, è tenere aperta la porta di casa perché qualcuno torni con una risposta. E noi, davanti a quella porta, quanta luce siamo disposti a lasciare accesa stanotte?