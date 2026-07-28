Occhio Secco: Cause, Sintomi e Terapie Spiegate dall’Esperto Oculista Luigi Marino

Bruciore che arriva a fine giornata, palpebre pesanti, quella sensazione di polvere nell’occhio anche quando fuori piove. Se ti riconosci, non sei solo: l’occhio secco oggi è la stanchezza visiva del nostro tempo, ma con radici più profonde.

Capita così: ti soffermi su una mail, non sbatti le palpebre per qualche secondo, la vista si fa lattiginosa. Poi lacrimi all’improvviso. Paradosso? No: è il copione tipico della secchezza oculare. Colpisce tra il 5 e il 30% degli adulti, varia con età e abitudini, ed è più frequente nelle donne. L’oculista Luigi Marino lo vede ogni giorno in ambulatorio: pazienti convinti di avere “solo gli occhi stanchi”, in realtà alle prese con una pellicola lacrimale in crisi.

E qui arriva il punto centrale, che spesso sorprende. L’occhio secco non significa “non hai lacrime”. Significa che le lacrime non funzionano come dovrebbero: si spezzano in fretta, evaporano, non proteggono la cornea. Ecco perché puoi perfino avere lacrimazione e fastidio insieme: sono lacrime “di riflesso”, non quelle giuste.

Cause reali, non solo stanchezza

Gli specialisti, Luigi Marino compreso, puntano prima di tutto alla qualità del film lacrimale. Nella maggioranza dei casi (circa il 60–70%) c’è di mezzo la disfunzione delle ghiandole di Meibomio: producono meno lipidi, lo strato oleoso si assottiglia e l’evaporazione accelera. Davanti agli schermi digitali ammicchiamo 4–7 volte al minuto invece di 15–20: il film si rompe, la vista si appanna. Anche aria condizionata, ambienti con umidità sotto il 40%, fumo e vento peggiorano tutto. Altri fattori: lenti a contatto, allergie o blefarite, ormoni (specie dopo la menopausa), farmaci comuni come antistaminici e alcuni antidepressivi. Esistono poi cause sistemiche, come la sindrome di Sjögren: qui l’occhio secco fa parte di un quadro più ampio e va gestito con il medico di riferimento.

Terapie che funzionano davvero

Marino è netto: si cura ciò che troviamo alla visita, non un “occhio secco” generico. In pratica: Stile di vita e igiene: regola 20-20-20 (ogni 20 minuti, guarda a 20 piedi/6 metri per 20 secondi), ammiccamento consapevole, umidità indoor 40–60%. Impacchi caldi 5–10 minuti e igiene palpebrale quotidiana aiutano le ghiandole a ripartire. Supporto lubrificante: colliri lubrificanti e lacrime artificiali senza conservanti se li usi spesso. L’acido ialuronico idrata; le formulazioni con lipidi stabilizzano lo strato oleoso; spray liposomiali sulle palpebre chiuse riducono l’evaporazione. Evita i vasocostrittori “occhi bianchi”: danno sollievo breve e rischiano rimbalzo. Controllo dell’infiammazione: quando serve, il medico valuta colliri antinfiammatori mirati (per esempio a base di ciclosporina; i cortisonici solo per brevi periodi). L’effetto è graduale: settimane, non ore. Procedure dedicate: nei casi selezionati, luce pulsata intensa (IPL) o termoterapia pulsata per sbloccare le ghiandole; tappi lacrimali se la produzione è troppo bassa; revisione del tipo di lenti a contatto, privilegiando materiali e routine più “gentili”.

Piccoli segnali guidano la scelta: se noti fotofobia, dolore vero, arrossamento intenso o calo visivo, non rimandare. La valutazione oculistica osserva la stabilità del film, il bordo palpebrale e, quando utile, la struttura delle ghiandole: è lì che nasce la terapia su misura.

Una cosa che cambia tutto? Prendersi cinque minuti la sera, impacco caldo e massaggio leggero, telefono lontano. Sembra poco, ma nel tempo riordina l’ingranaggio. E se oggi i tuoi occhi chiedessero non un altro schermo, ma una pausa d’aria? Forse da quella domanda può ripartire il benessere visivo, un battito di palpebre alla volta.