Sono queste le 25 aziende migliori in cui far carriera in Italia: lo dice LinkedIn

Ecco l’ultima classifica sulle 25 aziende top nel 2024: il report di LinkedIn svela qual è il miglior posto dove fare carriera.

Un’analisi su azioni e percorsi di carriera in un intero anno solare. Una metodologia basta sì sulla stabilità di un’azienda ma anche sulla crescita delle competenze, sulla rapidità con cui si scalano le gerarchie internamente, ma anche all’esterno delle imprese.

Nasce così LinkedIn Top Companies 2024, una classifica delle 25 migliori aziende in cui è possibile crescere in maniera più o meno repentina, dove si fa carriera. Un punto di partenza che va oltre i meriti di una singola azienda.

Una classifica che tasta il polso su quelli che sono i lavori più economicamente stabili. È da qui che si intuisce come gli operatori del settore bancario-assicurativo, manifatturiero e dei beni di consumo, farmaceutico e della salute, ma soprattutto quello della Consulenza e Servizi Aziendali, sono in grande crescita.

Settori farmaceutici, Consulenza e Servizi Aziendali in auge con queste aziende: ma vince ancora lei

In hype spiccano Cisco, Procter & Gamble, Siemens, Boston Consulting Group (BCG) e BIP. La classifica a salire delle 25 aziende migliori di LinkedIn, in cui far carriera in Italia, comincia da loro. Il secondo gruppetto che va dal sedicesimo al ventesimo posto ingloba Deloitte, Iveco Group, Eli Lilly and Company, The Heineken Company e Campari Group.

Risalendo la corrente con LyondellBasell, Bayer, SKF Group, Paribas e BNP si arriva alla top ten, aperta da EssilorLuxottica. Al nono posto c’è Antares Vision, a ruota di Intellera Consulting, Unicredit e Ferrovie dello Stato. Capitolo top 5: Hippocrates Holding è il network di farmacie e imprese che operano per la salute, con sede a Milano, specializzato in investimenti per la farmaceutica.

Quarto posto per Kone, specializzata nella fabbricazione e manutenzione di ascensori, scale mobili e altri sistemi di trasporto guidati. Sul gradino più basso del podio dell’intero 2023 ecco Company. Che, insieme al “collega di reparto” Accenture confermano la cresciuta del settore di Consulenza e Servizi Aziendali. And the winner is Intesa Sanpaolo, la migliore dell’anno solare appena terminato, leader nella scelta di una nuova opportunità lavorativa.

Un istituto bancario che da due anni a questa parte viene insignito del Top Employer 2023 dal Top Employers Institute, ente globale certificatore delle eccellenze in ambito HR. A conferma dell’impegno costante profuso a sostegno dell’inclusione e del benessere delle persone. Ora anche il miglior posto dove un lavoratore può far carriera.