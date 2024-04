C’è un dettaglio di quando si è alla guida che in tantissimi sottovalutano: se ti beccano rischi una multa fino a 326 euro

C’è una cosa che bisogna assolutamente ricordarsi quando si è al volante. Un particolare che, se sottovalutato, comporta sanzioni pesanti.

Una delle occupazioni quotidiane più diffuse è senza dubbio la guida. Un’attività che fa parte delle nostre abitudini e che spesso viene considerata quasi automatica, tanto è ripetuta. In realtà, essa presuppone sempre una certa dose di attenzione e concentrazione. Non si dovrebbe mai dimenticare, guidando un mezzo (vettura a quattro ruote o motociclo), che si ha una responsabilità per se stessi, per gli eventuali passeggeri e verso gli altri che circolano in strada.

Si parla di una vera e propria responsabilità civile, e in alcune situazioni penale. Non è un caso che sia obbligatoria una RCA per il veicolo. Senza dimenticare che per guidare serve un’apposita licenza che presenta delle prescrizioni da rispettare in certe condizioni.

L’obbligo da rispettare alla guida

Tra le varie indicazioni da seguire al volante, non bisogna assolutamente dimenticare gli occhiali nel caso in cui nella patente venga indicato il loro uso. Infatti, se al momento del rilascio della licenza di guida o del suo rinnovo, la visita medica ha specificato la necessità delle lenti a contatto o degli occhiali, sulla patente sono stabiliti dei codici (01 o 06).

Quindi, non rispettare quanto prescritto può avere gravi conseguenze. La guida con occhiali è obbligatoria in presenza dei codici indicati ed esserne sprovvisti ad un controllo comporta delle sanzioni salate. La multa infatti va da 81 a 326 euro. Non è sufficiente indossare le lenti a contatti, bisogna essere in grado di dimostrarlo, se richiesto dalle forze dell’ordine.

Dunque, occorre prestare molta attenzione a questi particolari. Ma il rischio non è soltanto una multa salata. C’è anche una sanzione accessoria per chi guida non rispettando l’obbligatorietà delle lenti. È previsto, infatti, il taglio di ben 5 punti dalla patente. Una decurtazione notevole e da non sottovalutare. Gli occhiali vanno sempre indossati, se si si hanno problemi alla vista, per garantire la sicurezza di chi transita in strada e la propria.

A proposito di sicurezza e responsabilità, non va dimenticato che il mancato uso degli occhiali, in caso di incidente, potrebbe rientrare nelle cosiddette clausole di esclusione e rivalsa del contratto di assicurazione. Se dopo un sinistro, si dimostra che il guidatore circolava senza occhiali nonostante l’obbligatorietà in patente, la compagnia di assicurazione potrebbe applicare tale misura, richiedendo di pagare personalmente i danni causati.