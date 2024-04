Bonus psicologo, solo una minima percentuale lo riceverà: il motivo

Nonostante le nuove modifiche, il governo non riuscirà a fornire a tutti i richiedenti il bonus psicologo: il problema è serio.

Negli ultimi tempi il governo ha deciso di elargire ai suoi cittadini diversi incentivi e, tra quelli più apprezzati, figura soprattutto il bonus psicologo. Una misura rinnovata diverse volte negli anni che in questo 2024 ha fatto registrare le maggiori richieste. Peccato, però, che non tutti potranno usufruire di questa importante iniziativa. Si tratta di una manovra sociale lanciata a ridosso della pandemia del 2020 che ha lo scopo di fornire il sostegno necessario a chi, in questi anni, è stato chiamato a vivere dei momenti delicati.

Certamente un’iniziativa lodevole da parte dello stato che non può, però, assicurarsi che tutti ricevano l’aiuto di cui hanno bisogno. Molti dei richiedenti si sono ritrovati a fare i conti con la realtà e questa dice che il bonus psicologo non è disponibile per tutti. Si stima che solo una persona su 50 potrà godere di tale vantaggio, una percentuale decisamente troppo esigua che non ha fatto altro che causare più di qualche malumore. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo nel dettaglio.

C’è un problema con il bonus psicologo: in tantissimi rimarranno senza

Rispetto agli anni precedente il governo si è mosso per far sì che il bonus psicologo sia più efficace che mai. Tuttavia, le richieste sono aumentate considerevolmente e questo sta portando ad alcune problematiche per quanto riguarda l’assegnazione del bonus, che è a tutti gli effetti uno sconto sulle sedute di psicoterapia.

L’ultima manovra del governo ha cambiato i criteri di richiesta dell’incentivo e ciò ha spinto un numero di persone così elevato che non ci saranno fondi disponibili per tutti. In particolare perché il tetto massimo del guadagno annuo, stando all’ISEE, è di 15 mila euro. Somma che include un numero molto ampio di persone.

Una notizia certamente positiva per tutte quelli che hanno sperato di poter dare una svolta alla loro salute ma che ora rischiano di rimanere senza niente in mano. Stando a quanto si apprende da La Stampa, in queste prime settimane del 2024 sono già arrivate oltre 200 mila domande e il numero appare destinato ad aumentare ancora prima della scadenza.

Richiedere il bonus psicologo non sarà più possibile oltre il prossimo 31 maggio ma la situazione, considerando che manca ancora un po’ alla scadenza, è già allarmante. Pare infatti che un massimo di 8 mila persone, su 400 mila richiedenti, verrà accontentato. Praticamente le nuove manovre faranno gioire solo il 2% di chi ha fatto richiesta, scontentando tutti gli altri.