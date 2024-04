L’Inter strappa l’assegno da 13 milioni per portare a casa la nuova stella della Francia: l’affare

L’Inter prepara grandi investimenti sul mercato. Arriva un profilo intrigante dalla Francia per i nerazzurri: tutto sull’affare da 13 milioni di euro.

Pochi punti allo scudetto, per l’Inter. Dopo una grande cavalcata da parte del club nerazzurro, l’obiettivo è ormai a portata di mano e non può più sfuggire. Il pari con il Cagliari è stato solo un piccolo incidente di percorso, con la vittoria nel derby arriverebbe il verdetto aritmetico.

Trionfare nella stracittadina contro il Milan avrebbe un ulteriore valore simbolico, obiettivo che la squadra proverà a raggiungere. Intanto, Simone Inzaghi ha ricevuto il Premio Bearzot come miglior allenatore dell’anno. Un riconoscimento al grande lavoro del tecnico piacentino, che al terzo anno in nerazzurro, dopo le stagioni trascorse alla Lazio, sta per vincere il primo scudetto da allenatore.

Il coronamento di un percorso in cui si era già tolto diverse soddisfazioni, guadagnando coppe nazionali a ripetizione. E, su di lui, l’Inter vuole ancora continuare a puntare, senza dubbio, come chiarito dall’ad nerazzurro Marotta. L’intenzione è quella di proseguire in un ciclo di successo e, per farlo, il club interverrà in maniera importante sul mercato.

Marotta ha già portato a casa Zielinski e Taremi, rinforzi fondamentali a parametro zero per il centrocampo e per l’attacco, ma non è finita qui. Ci saranno altri volti nuovi in nerazzurro, per rendere la squadra sempre più forte e completa, con l’obiettivo di confermare la supremazia in Italia e rilanciare l’assalto all’Europa.

Inter, nuovo colpaccio in difesa: assalto a Solet, ecco chi è

Tra gli obiettivi principali, c’è il difensore Oumar Solet, profilo che torna d’attualità per l’Inter per la terza linea. Giocatore ancora giovane (24 anni), ma già di una certa esperienza internazionale.

Dopo gli esordi con il Lione, è arrivato il passaggio al Salisburgo nell’estate del 2020. Con gli austriaci, è diventato un giocatore inamovibile, dalle grandi doti fisiche e già nel giro della nazionale francese. L’Inter lo aveva seguito in passato, come detto, ma le pretese degli austriaci, dai 20 milioni di euro o superiori, avevano scoraggiato i nerazzurri.

Ora, con il contratto in scadenza nel 2025, la cifra per la sua cessione sarebbe stata fissata intorno ai 13 milioni di euro, decisamente più abbordabile. Potrebbe essere un innesto ideale per ovviare agli addii in vista di Acerbi e de Vrij, per limiti di età o scadenze contrattuali. Ma occhio alla concorrenza di Roma e Napoli.