Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore si assisterà all’addio di una coppia che sconvolgerà i fan.

I telespettatori della seguitissima soap assisteranno ad un finale di stagione all’insegna dei colpi di scena. In particolare, due dei personaggi più amati potrebbero decidere di fuggire. Ecco di chi si tratta.

Trasmessa sin dal 2015 sui canali Rai, Il Paradiso delle Signore è una delle serie più seguite e apprezzate dal pubblico nostrano. Diversi sono gli elementi che contribuiscono al suo successo, come ad esempio i vari intrecci sentimentali, intrighi e segreti.

Il giusto mix di colpi di scena che, a quanto pare, accompagneranno i telespettatori sino al finale dalla stagione in corso. In particolare, stando alle anticipazioni, i protagonisti de Il Paradiso delle Signore dovranno fare i conti con tutta una serie di avvicendamenti che potrebbero cambiare il corso delle cose. Ma cosa accadrà?

Il Paradiso delle Signore, l’addio sconvolge i fan, “Vanno via per sempre”: anticipazioni choc

Alcune coppie potrebbero ritrovarsi a vivere delle vere e proprie turbolenze. Basti pensare a quella composta da Umberto e Flora, con la seconda che sarà sempre più amareggiata dalla condotta del commendatore. Proprio quest’ultimo ha messo in atto un piano per distruggere il povero Marcello con il finto affare Hofer.

Una truffa che verrà scoperta da Adelaide, la quale sarà pronta a smascherare Umberto davanti a tutta la famiglia. All’ultimo minuto, però, qualcosa fermerà la contessa, tanto da decidere di non rivelare l’inganno perpetrato nei suoi confronti dal cognato. Intanto Maria e Matteo, felice e innamorati, saluteranno tutti quanti prima di partire per Parigi e vivere la loro relazione alla luce del sole.

Brutte notizie invece per Vittorio e Matilde, che dovranno fare i conti con la sete di vendetta di Tancredi. Quest’ultimo denuncerà la sua ex per adulterio, in modo tale che venga arrestata. Fortunatamente Marta scoprirà il piano architettato da Tancredi e avviserà la coppia. Ma non solo, la Guarnieri offrirà ospitalità a Matilde nella sua casa-famiglia, così da proteggerla. Intanto Vittorio dovrà fare i conti con la visita del commissario Maresca, che intende condurre l’ex in carcere.

Per proteggere la sua amata, molto probabilmente, Conti mentirà alle forze dell’ordine. Potrebbe inoltre decidere di prendere una decisione drastica che cambierebbe per sempre la sua vita. In particolare, Vittorio potrebbe pensare di scappare insieme a Matilde pur di poter vivere liberamente la loro storia d’amore. Sarà davvero così? Attendiamo le puntate finali de Il Paradiso delle Signore per scoprirlo!