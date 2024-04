Dentifricio, da oggi puoi realizzarlo a casa con questi ingredienti: ti servono 10 minuti e il gioco è fatto

Utile e naturale, ecco come fare il dentifricio in casa. Bastano pochi ingredienti e si prepara in modo molto rapido.

Anche un prodotto essenziale di uso comune come il dentifricio può essere realizzato in casa con le proprie mani. L’esigenza nasce dalla volontà di ottenere un risultato completamente naturale, al tempo stesso altamente efficace, al pari dei dentifrici già pronti presenti in commercio, e sicuramente molto più economico.

La cura dei denti è un elemento fondamentale per il benessere e la bellezza della persona. La loro pulizia va fatta quotidianamente, più volte al giorno, sempre dopo i pasti principali, e bisogna usare i prodotti giusti. Spesso alcuni dentifrici possono risultare aggressivi e causare fastidiose irritazioni alle gengive o non sbiancare i denti come si deve.

È importante che essi svolgano una buona azione anti-placca e che abbiano una profumazione in grado di neutralizzare i cattivi odori che si formano all’interno della bocca. Devono avere un potere rinfrescante efficace e detergere i denti eliminando ogni traccia di cibo e residui di sporco. I dentifrici fai da te garantiscono tutto questo utilizzando ingredienti totalmente naturali.

Il dentifricio fai da te: efficace e naturale, prepararlo in casa è facilissimo

Ci sono vari elementi da usare per realizzare un ottimo dentifricio homemade. Non è necessario avere il classico tubetto dove inserirlo: si può utilizzare un piccolo contenitore chiuso con tappo e versare una piccola quantità di prodotto sullo spazzolino al momento dell’uso, come si fa normalmente.

Sono diverse le ricette da mettere in pratica. A partire dal dentifricio all’aloe, che svolge una potente azione antibatterica. Il gel viene unito all’olio essenziale di garofano, il quale ha funzione antinfiammatoria e lenitiva nel caso di infiammazioni o irritazioni in atto. Si prepara così: bisogna mescolare 4 cucchiai di aloe pura con uno di argilla bianca e aggiungere 5 gocce di olio essenziale di garofano. Mixare bene il tutto e riporre all’interno di un contenitore con chiusura ermetica.

Un altro dentifricio in pasta con potere rinfrescante e ad azione sbiancante è quello a base di bicarbonato. Si realizza aggiungendo l’olio di tea tree, che ha capacità antibatterica e potenzia quella già presente nel bicarbonato, prezioso alleato per la salute e la bellezza. Si crea un mix di ingredienti fantastico, al quale si uniscono anche l’olio di menta e l’argilla, che ha proprietà rimineralizzanti grazie al contenuto di silice. La ricetta, nel dettaglio, prevede di unire prima 2 cucchiai di argilla bianca con 1 di bicarbonato.

Poi bisogna aggiungere 2 gocce di olio essenziale di tea tree e 2 di olio essenziale di menta e per legare il tutto quanto basta in modo da ottenere una pasta, la quale deve risultare omogenea, densa e liscia. Si mette poi il dentifricio nel barattolo, sempre ben pulito e sterilizzato. Al momento dell’uso è sempre meglio riportare con un cucchiaino il dentifricio sullo spazzolino e non intingere quest’ultimo per evitare contaminazioni e proliferazioni di germi e batteri.