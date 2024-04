In forma per l’estate senza palestra, con questi 5 esercizi bastano 10 minuti al giorno

Ecco quali sono i 5 migliori esercizi da fare a casa per restare in forma durante i mesi più caldi dell’anno, senza la necessità della palestra.

Si avvicina l’estate e il desiderio di essere più in forma si fa sentire maggiormente. Praticare esercizio fisico molte ore al giorno non è necessario. Sono sufficienti un po’ di minuti di lavoro intenso e continuo per avere già dei buoni risultati. L’allenamento influenza lo stato di salute e favorisce il benessere generale.

Con questa attività si migliora la resistenza complessiva e si accelera il metabolismo, bruciando quindi più calorie anche a riposo. Inoltre si mantengono maggior equilibrio e mobilità, prevenendo disturbi delle articolazioni, della muscolatura, dell’apparato osseo. Senza parlare degli effetti benefici su cuore e sistema cardiovascolare. Vediamo, dunque, qualche semplice esercizio per chi non ha tempo per la palestra.

I migliori esercizi per tenersi in forma da fare a casa

Questi esercizi si possono praticare facilmente da casa, senza attrezzi particolari. Basta in genere un tappetino e un abbigliamento comodo. I tempi si decidono sulla base della disponibilità e della propria forma fisica, si può cominciare con 10 minuti per ciascuno, da svolgere ogni giorno.

Il primo e semplice allenamento è il sollevamento delle gambe. Bisogna sdraiarsi sulla schiena e stendere le braccia lungo il corpo. Si solleva lentamente una gamba fino a formare un angolo di 45 gradi con il pavimento. Quindi si abbassa. Fondamentale è mantenere l’addome rigido e la schiena aderente al pavimento. Bisogna ripetere 10 volte per gamba, effettuando 3 serie.

Un altro buon esercizio per gambe e addome sono le forbici. Anche in questo caso, occorre sdraiarsi sulla schiena con le braccia lungo il corpo. Si sollevano leggermente le gambe e si inizia ad incrociarle come fossero forbici, mantenendole ben estese. Gambe e addome sono contratti durante l’esercizio. Si devono fare 10 ripetizioni per 3 serie.

Proseguendo, abbiamo il sollevamento dei polpacci. In questo esercizio, si resta in piedi in postura eretta con le gambe aperte all’altezza dei fianchi. Si sollevano i talloni dal pavimento, spostando il peso sulle punte dei piedi. La posizione va mantenuta per 4-5 secondi e abbassata lentamente. Vanno effettuate 3-4 serie per 12-15 ripetizioni. Passiamo poi agli squat: si parte dalla posizione eretta con le gambe aperte all’altezza delle spalle. Bisogna poi accovacciarsi, come per sedersi. Le ginocchia non devono superare la linea dei piedi.

Le braccia devono restare dritte davanti al corpo per l’equilibrio. Le serie da fare sono 3-4 per 10-15 ripetizioni. Infine l’apertura laterale delle gambe. Bisogna sdraiarsi su un fianco, appoggiando l’avambraccio sul pavimento. Si solleva la gamba a 45 gradi, per poi ritornare alla posizione di partenza. Glutei e addome devono restare contratti. Da ripetere 10 volte per gamba per 3 serie.