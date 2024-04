Albano Carrisi, tutta la verità sull’addio a Romina Power: la colpa fu sempre e solo di questo

Albano Carrisi, dopo anni, svela una verità molto amara sulla rottura con Romina Power: ecco cosa avrebbe detto.

Uno dei cantautori che con la sua voce a dir poco meravigliosa ha cambiato letteralmente il panorama dello spettacolo italiano è lui, il grandissimo Albano Carrisi. Il pubblico è stato abituato ad ascoltare i suoi brani e le sue melodie emozionandosi particolarmente, ma non ha mai dimenticato i duetti con Romina Power che hanno fatto la storia della musica italiana nel mondo. In molti sono sempre stati curiosi di sapere il vero motivo dietro la loro rottura: in questo articolo approfondiremo tale aspetto.

Originario di Cellino San Marco, paese in Puglia, Albano sin da piccolo ha la propensione per la musica. Tanto che a diciotto anni decide di trasferirsi a Milano per seguire il sogno di cantare. Comincia a lavorare nel ristornate Il Dollaro, dove viene notato dal produttore Pino Massara e dal grande Pippo Baudo; di lì a poco otterrà il suo primo contratto discografico.

È così nascerà il famoso brano Nel Sole che, visto il rapido successo, viene trasformato in musicarello con l’omonimo titolo. Come co-protagonista ci sarà una giovanissima Romina Power, che colpirà per la sua bellezza e freschezza il cantante Albano. Nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie, i due cominciano una meravigliosa storia.

Oltre il loro amore, i due condividono la passione per la musica dando vita ad un sodalizio artistico importantissimo in tutto il mondo e convincendo il pubblico con alcuni brani che, ancora oggi, sono rimasti nell’immaginario collettivo italiano. Tra questi ricordiamo Ci sarà, Felicità e Nostalgia Canaglia. Dopo la scomparsa avvenuta nel 1994 della loro primogenita Ylenia Carrisi, i due non hanno retto il dolore e alla fine si sono separati.

Albano e Romina Power, tutta la verità sula rottura

La coppia continua a cantare insieme in alcune manifestazioni canore ma, dopo anni, finalmente è stato proprio Albano Carrisi a rivelare il vero motivo dietro la loro rottura che ha sconvolto letteralmente il pubblico.

Lo stesso cantante, in un’intervista di qualche anno fa avrebbe ammesso che, dietro la rottura tra lui e la Power, c’è stato il problema delle droghe. Ha confessato, nel dettaglio, al settimanale Oggi: “Romina fumava della robaccia anche quattro volte al giorno. Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. – sono state le sue parole – Lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile”.