“Si separano”, l’annuncio shock sulla Royal Family: è finita dopo anni d’amore

È arrivato l’annuncio che nessuno avrebbe immaginato. Si separano dopo tanti anni di amore. La notizia ha lasciato tutti senza parole: i sudditi, e non solo, sono increduli.

Gli occhi del mondo sono sempre puntati sulla Royal Family. Ogni volta che accade qualcosa, migliaia di trasmissioni televisive e radiofoniche in tutto il mondo ne parlano, anche se si tratta di avvenimenti poco importanti. In realtà, volendo essere onesti, le monarchie europee sono molto seguite, quindi non esistono eventi irrilevanti o non interessanti. Sembra quasi che tutti aspettino soltanto un cenno per collegarsi e seguire con grande passione gli ultimi aggiornamenti.

Nell’ultimo periodo, in particolare, si sta parlando tantissimo della Royal Family britannica. Le condizioni di salute di Carlo III e di Kate Middleton fanno preoccupare i sudditi, ma tale vicenda sta appassionando i curiosi a livello internazionale. Infatti, è arrivata una notizia che riguarda una monarchia diversa da quella inglese. L’annuncio della separazione ha sconvolto tutti, perché sembravano una coppia piuttosto affiatata. Ecco cosa sta succedendo in Grecia in questi giorni.

Royal Family: arriva l’annuncio della separazione dopo 14 anni insieme

Il Principe Nikolaos e la Principessa Tatiana si separano dopo quattordici anni di matrimonio. La notizia è arrivata da pochissimi giorni dalla Grecia ed ha lasciato tutti senza parole. Il web è pieno di commenti sulla loro relazione: sembravano una coppia destinata ad invecchiare insieme, ma non sarà così. La rottura è stata dichiarata attraverso un annuncio, quindi la notizia è ufficiale, ma da alcune settimane la stampa greca aveva anticipato il comunicato con alcuni articoli di giornale.

I due si sono conosciuti nel 2000, poi si sono sposati con un matrimonio da favola in un’isola greca, tuttavia la loro relazione non avrà un lieto fine. I reali hanno annunciato alcuni giorni fa la separazione con un breve comunicato: “Vogliamo informarvi della decisione presa dal Principe Nikolaos e dalla Principessa Tatiana. Dopo quattordici anni di matrimonio hanno deciso di interrompere la loro unione. – si legge – I loro rapporti continueranno a basarsi sul reciproco rispetto e comprensione”.

I principi erano stati visti insieme in pubblico l’ultima volta in occasione della messa in ricordo del Re di Grecia Costantino II, scomparso all’inizio dello scorso anno. Questa è stata celebrata a febbraio presso la cappella di Saint George, al Castello di Windsor, alla presenza della Regina Camilla. La coppia non ha avuto figli ed è molto amata in Grecia. Secondo alcuni sondaggi, la Principessa Tatiana è uno dei personaggi più apprezzati dell’intero paese, in particolare per la sua delicatezza e per il suo linguaggio gentile e cordiale.