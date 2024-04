Episodio assurdo a Beautiful, le anticipazioni: Sheila arrestata, ma accade l’impensabile

Un episodio assurdo a Beautiful mette in luce realtà inimmaginabili. Le anticipazioni che vanno dal 28 aprile al 4 maggio sono eclatanti.

La soap americana più longeva di sempre non smette di stupire i telespettatori con le vicende dei suoi personaggi. Quando sembra che sia arrivata un po’ di tranquillità, ecco che immediatamente si scatena un imprevisto che dà il via ad intrighi sempre più complicati di quelli precedenti. Insomma, la suspense è garantita.

E questa volta i risvolti di un evento che mai nessun telespettatore avrebbe potuto immaginare sono davvero assurdi. Finalmente pare regnare la pace tra Brooke e Taylor: le ex due signore Forrester, infatti, sembrano quasi diventate amiche. Tutti in famiglia sono riuniti per decidere le sorti professionali di Thomas, reo di aver messo in atto un piano “diabolico” contro la Logan.

Assenti da questo evento sono solo Steffy e suo marito Finn, che invece rimangono nella loro casa per godersi una serata romantica. È qui che accade l’impensabile. A quanto pare, non c’è proprio pace per le famiglie Forrester e Logan. Scopriamo quindi, assieme, che cosa è successo.

Sheila: la verità nascosta

Mentre Steffy e Finn stanno per abbandonarsi alla passione, l’energia elettrica della loro casa va via all’improvviso. In salotto appare Sheila, che è intenzionata a parlare con i due giovani. I coniugi non gradiscono l’irruzione nella propria dimora e quindi immobilizzano la donna e poi cercano di chiamare la polizia.

Nel mentre, arriva Bill che dice di voler portare con sé la Carter. Il magnate rivela di aver avuto una notte di grande passione con la madre biologica di Finn e che adesso vuole stare con lei nella sua casa. Per di più, lo Spencer spiega di aver avuto anche un incontro intimo con Steffy.

Il fatto sarebbe accaduto quando la figlia di Taylor e Ridge stava ancora assieme a Liam. Il medico resta sconvolto per le rivelazioni ricevute. La donna cerca di tranquillizzare il marito invitandolo a concentrarsi sulla loro famiglia e affermando che quanto successo con Spencer è stato solo una sbandata.

Approfittando del momento di smarrimento dei due giovani, il magnate esce di casa con la Carter e poi la fa arrestare. Grazie alle sue molte conoscenze, tuttavia, riesce a farla liberare e a portarla nella sua casa. Sheila, quindi, avrà veramente una relazione con l’uomo? E rinuncerà quindi a Deacon?

Il figlio biologico della Carter e Steffy riusciranno a superare la crisi innescata nel loro rapporto dall’irruzione nella privacy della rossa? Oppure finiranno per lasciarsi? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo.