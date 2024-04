Beautiful anticipazioni: il nuovo volto di Sheila, adesso è irriconoscibile

Sono finalmente arrivate le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful: Sheila sarà quasi completamente irriconoscibile.

La seguitissima soap opera americana, Beautiful, è senza dubbio una delle serie drammatiche più apprezzate della storia della televisione. La sua prima puntata venne mandata in onda il 23 marzo 1987. Questo straordinario progetto televisivo, che ha collezionato tantissimi record negli ultimi decenni, è costituito da ben 37 stagioni e da oltre 9.240 episodi. La soap ha inoltre vinto numerosi premi prestigiosi, i più importanti sono sicuramente i 31 Daytime Emmy Awards, che è un premio affidato alla miglior serie drammatica del daytime.

Osservando le puntate americane, che vengono ovviamente trasmesse in anticipo rispetto a quelle europee, è possibile capire ciò che gli italiani vedranno nei prossimi episodi. Quello che spicca maggiormente è il ritorno di Sheila, dopo la sua presunta morte.

Il ritorno di Sheila sconvolge tutti i personaggi

Le anticipazioni riguardano le puntate che andranno in onda dal 28 aprile al 3 maggio 2024. Bisogna ricordare che una delle scene che hanno lasciato i telespettatori senza parole è quella che mostra il ritorno di Sheila Carter. Quest’ultima, che è il personaggio interpretato da Kimberlin Brown, è infatti sorprendentemente viva. Deacon, grazie a Lauren Fenmore, ha scoperto che il corpo cremato non è il suo.

Uno dei personaggi più cattivi della soap opera è quindi tornato con un grandissimo colpo di scena, che ha lasciato basiti milioni di fan. Cosa succederà allora nelle prossime puntate? Innanzitutto, una delle prime scene mostra i vertici della Forrester riuniti attorno ad un tavolo, mentre imperversa un violento nubifragio. L’obiettivo dell’incontro è di decidere se allontanare dall’azienda Thomas Forrester, poiché è accusato di aver commesso un terribile errore.

Il personaggio interpretato da Matthew Atkinson interrompe il vertice per scusarsi e per chiedere una seconda possibilità. I leader della prestigiosa azienda decidono, però, di non concedergli un’altra chance e lo estromettono. Steffy, che è l’unica della famiglia a non aver partecipato alla riunione per una serata romantica con Finn, assiste purtroppo all’irruzione di Sheila.

Quest’ultima entra infatti con veemenza nella casa della Forrester, lasciando i presenti letteralmente senza parole. Dopo una breve fase di incredulità, la coppia Steffy e Finn decide di legare Sheila e di chiamare la polizia per consegnarla alle autorità. Nel momento in cui stanno per contattare le forze dell’ordine, subentra improvvisamente Bill, il quale si rifiuta di aiutare Steffy e Finn ad immobilizzare Sheila.

Bill, che è interpretato da Don Diamont, intende infatti dare una seconda possibilità a Sheila, poiché ha una relazione con lei. E non solo: se la coppia denuncerà la sua amata, lui farà lo stesso con Taylor per avergli sparato qualche anno fa. Nel frattempo, Liam e Wyatt sono profondamente preoccupati dal comportamento di Bill. Per questo motivo, cercano di capire cosa stia tramando il personaggio interpretato da Don Diamont.