Tina Cipollari costretta a farlo davanti alle telecamere: purtroppo è tutto vero

Tina Cipollari è stata costretta a farlo davanti alle telecamere rivelando una triste realtà: ciò che è successo alla vamp è incredibile.

Sconcerto tra gli spettatori del dating show Uomini e Donne: una delle beniamine di sempre li ha fatti molto preoccupare. Stiamo parlando dell’opinionista Tina Cipollari, tra le storiche spalle della conduttrice Maria De Filippi. Questa volta ad attirare l’attenzione del pubblico è proprio a lei e non ha avuto altra scelta: lo ha fatto anche se in tv.

Una caduta di stile per la Vamp del programma, che ha messo in apprensione i telespettatori. Abituati a vederla sempre agguerrita e con la lingua spesso “pungente”, nessuno avrebbe mai pensato che ciò potesse succedere persino a lei. Vittima della situazione, il volto noto della tv è stata costretta a fare un gesto davvero inconsueto.

È successo poco tempo fa e gli spettatori sono rimasti inorriditi. La grande opinionista amatissima dai suoi ammiratori ha alzato la bandiera bianca. Obbligata a fare ciò che non avrebbe mai voluto nella sua vita, oggi sono in molti quelli che si domandano come stia dopo l’accaduto. Scopriamo assieme che cosa è dunque successo.

Tina Cipollari, il gesto incredibile a Uomini e Donne: nessuno se lo sarebbe aspettato

Sembrava una puntata come tante, e invece è successo l’incredibile. Il tutto è accaduto lunedì 23 aprile 2024, una data questa che resterà ben impressa nella mente dei fan del programma. Gli opinionisti in studio, come sempre, erano pronti a coadiuvare la conduttrice Maria De Filippi nel suo lavoro quando è accaduto l’impensabile.

Negli ultimi tempi, ad animare lo show c’è stato un nuovo scontro tra Mario Cusitore e Ida Platano. I due, al centro dello studio del dating show, si sono confrontati a cuore aperto. La donna ha mostrato perplessità nei confronti dei sentimenti dell’uomo, mentre lui si è adirato visibilmente accusando la tronista di rovinare sempre tutto.

Cusitore, nel mezzo del litigio con l’amata, ha apostrofato Tina Cipollari con il termine “quella”. Un comportamento che non è affatto piaciuto all’opinionista la quale, perdendo la pazienza, ha specificato immediatamente di doversi riferire a lei come “Tina Cipollari”. Ma questo suo atteggiamento ha costretto la vamp a compiere un gesto incredibile, che mai nessuno avrebbe potuto pensare.

Probabilmente presa dalla troppa tensione, la donna ha dovuto dare le spalle alle telecamere. L’opinionista si è vista obbligata ad uscire dallo studio per prendersi un bicchiere d’acqua e una caramella all’eucalipto. Qualche minuto dopo è rientrata e ha chiarito il tutto.

Si è scusata con il pubblico per il suo comportamento, ha spiegato di non sentirsi troppo bene e di aver avuto bisogno lasciare lo studio per qualche istante. Immediato il soccorso del collega Gianni Sperti, che ha spezzato una lancia in suo favore alleggerendo il clima in studio.”Quando dici delle cattiverie…” ha, infatti, ironizzato l’uomo.