Anche se si impegnano sbagliano sempre: i segni zodiacali che prendono le decisioni peggiori

Si impegnano come gli altri e fanno di tutto per evitarlo, ma questi segni zodiacali sono naturalmente portati a sbagliare scelte.

Ogni segno ha le proprie caratteristiche uniche, ovvero quelle che permettono a chiunque di comprendere la sua appartenenza zodiacale. Non sempre si tratta di pregi, ma anzi spesso a caratterizzare maggiormente una costellazione sono proprio i lati negativi, i difetti. Ci sono poi quelle peculiarità che sono legate alle caratteristiche distintive e che consentono di legare alcuni segni a macrocategorie.

Ad esempio, ci sono quelli che sono fortunati nel lavoro, quelli che hanno successo in amore, quelli che sono negati nell’ordinare una casa e quelli che non riescono proprio a non mentire. Oggi vogliamo soffermarci su quei segni zodiacali che, per un motivo o per un altro, non sono in grado di prendere mai la decisione giusta.

Chiaramente questa “classifica” può non valere per tutti gli appartenenti alle costellazioni di cui parleremo. Tuttavia, a grandi linee, date le caratteristiche tipiche di ciascuno di essi, sono portati a commettere simili errori. Vediamo nel dettaglio perché c’è questa tendenza e come possono evitare di cadere sempre nei soliti sbagli.

I segni zodiacali che non prendono mai la giusta decisione

La nostra mini classifica comincia dall’Ariete. Queste persone sono note per la loro passione e la loro impulsività, ma anche per la loro testardaggine. Sono soliti, dunque, prendere decisioni di getto e difficilmente si fanno convincere del contrario una volta che hanno fatto la loro scelta. Quella che in alcuni casi può essere vista come determinazione e portare a risultati positivi, alle volte può diventare chiusura mentale e condurre a conseguenze negative sul lungo termine.

Non potevano mancare i Toro, la cui testardaggine è fuori scala. Persone affidabili e perfette per creare una relazione stabile, amano lo status quo e la famiglia, aspetti che non vorrebbero mai vedere cambiare. Quando assistono ad una variazione, infatti, la percepiscono come un tradimento della loro fiducia e invece di adattarsi alla nuova situazione si ostinano a rimanere fissi nelle proprie convinzioni e nelle proprie posizioni.

Un atteggiamento che causa in primo luogo disagi a loro e che può comportare anche problemi sui rapporti privati e lavorativi. I Gemelli, proseguendo, hanno il problema opposto. Persone versatili e in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti, faticano a prendere una direzione fissa e una decisione definitiva. Alla lunga, e in determinate situazioni, questa loro caratteristica li rende agli occhi degli altri insicuri e confusi, quindi poco adatti a prendere scelte e poco affidabili.

I Cancro sono persone fortemente emotive, legate ai propri sentimenti e ai propri cari. Spesso prendono decisioni facendo affidamento alle proprie emozioni, senza considerare la situazione in modo razionale e chiaramente questo li porta a commettere degli errori di valutazione. I Leone sono persone passionali e coraggiose. Vogliono sempre essere al centro dell’attenzione ed essere considerati punto di riferimento per le persone che hanno attorno.

Proprio questa smania di essere leader può condurli a prendere scelte rischiose d’impulso e a non fare passi indietro per orgoglio. Piuttosto che ammettere un errore, infatti, sarebbero disposti a pagare le conseguenze delle loro scelte fino in fondo. Esperienza e buoni consigli possono servire a mitigare tali aspetti dei segni di cui abbiamo parlato, ma basta poco perché ricadano nelle loro abitudini.