Juventus, colpo Samardzic a costo zero: la grande mossa di Giuntoli

La Juventus potrebbe portare a Torino Lazar Samardzic a colpo zero. Ecco cosa ha pensato Giuntoli per assicurarsi il centrocampista serbo.

La Signora del calcio italiano può ancora salvare la stagione: la zampata di Milik all’83° minuto ha bucato la difesa della Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il 2-0 dell’andata all’Allianz Stadium ha proiettato così i bianconeri in finale.

In attesa di vedere se i ragazzi di Allegri riusciranno a portare un trofeo in bacheca, Giuntoli è al lavoro per rinforzare una rosa che per lunghi tratti della stagione, almeno fino alla sfida persa di misura con l’Inter a San Siro, aveva dato l’impressione di poter insidiare il primato nerazzurro.

Uno dei reparti da innervare con giocatori di talento e personalità sarà sicuramente il centrocampo, dove la Juve potrebbe piazzare un colpaccio a costo zero. Alla Continassa infatti hanno messo gli occhi sul giovane talento serbo Lazar Samardzic, centrocampista con spiccate doti offensive che veste la maglia dell’Udinese.

Juventus, ecco perché Samardzic potrebbe arrivare a Torino a costo zero

In predicato di passare all’Inter la scorsa estate, il trasferimento di Samardzic saltò all’ultimo minuto. Per il talentuoso mancino del centrocampo friulano (classe 2002) potrebbero aprirsi adesso le porte della società bianconera. Molto dipenderà dalla lotta per la retrocessione, che vede l’Udinese invischiata negli ultimi posti della classifica. Attualmente i friulani sono in quart’ultima posizione (a pari punti col Frosinone) e lo spettro di un indietreggiamento per loro si fa molto concreto.

A favorire un eventuale trasferimento di Samardzic sarebbe una particolare clausola contrattuale che, informa calciomercato.com, prevede la sua cessione a parametro zero in caso di retrocessione dell’Udinese. La Juventus, spettatrice interessata della battaglia affinché ciò non accada, attualmente sembra l’unica squadra italiana interessata al giocatore serbo, anche se pure dall’estero giungono voci interessate al calciatore.

Nel frattempo l’Udinese lotta per rimanere in Serie A e per il rush finale ha scelto come traghettatore Fabio Cannavaro. Reduce dall’esperienza professionale col Benevento della scorsa stagione, dove fu esonerato, l’ex campione del mondo dovrà provare a salvare la squadra. Nel suo staff il nuovo allenatore dell’Udinese porterà con sé il fratello Paolo, Giampiero Pinzi e Francesco Troise. L’obiettivo è chiaro: risollevare le sorti, ha detto Cannavaro, di “un club che vuole giocare il suo trentesimo campionato consecutivo in serie A”.