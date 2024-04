Costantino Vitagliano come sta? La confessione sulla malattia: “I medici sono stati chiari”

A distanza di mesi non si è ancora ripreso: Costantino Vitagliano torna a parlare della sua lotta contro la malattia. Ecco cos’ha detto in tv.

Lo scorso novembre Costantino Vitagliano ha fatto preoccupare non poco tutti coloro che lo seguono e lo amano rivelando di essere in ospedale per dei problemi di salute. Il ricovero è durato circa 40 giorni e lui aveva pensato al peggio. Ma come sta oggi? La malattia non è sparita e le sue rivelazioni commuovono.

In questi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha parlato del successo conquistato in passato e della malattia che da qualche mese ha totalmente cambiato la sua vita. A renderlo incredibilmente famoso nel 2003 fu il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Dopo la scelta lo volevano praticamente tutti – locali, brand – e lui stesso ha ammesso che era ‘affamato di soldi’, voleva dare a se stesso e ai suoi genitori quello che non avevano mai avuto.

Alla conduttrice ha detto che guadagnava moltissimo in quel periodo. Solo con le chat telefoniche riuscì a fare un milione di euro in un anno. Oggi Costantino Vitagliano continua a guadagnare con la sua immagine, ma è maturato molto rispetto al passato e la sua priorità è la figlia Asia.

La confessione di Costantino Vitagliano sulla malattia spiazza: non è ancora guarito

Durante l’ospitata a La Volta Buona ha parlato anche del difficile periodo che sta vivendo a causa della malattia. A Caterina Balivo ha detto: “Sono autoimmune e adesso devo fare visite settimanali. Anche i dottori sono spiazzati.”

Costantino Vitagliano ha ribadito che, viste le sue condizioni, nemmeno i medici sanno come curare la sua malattia. L’ex tronista, fino a poco tempo fa, nemmeno conosceva il significato del termine ‘autoimmune’, mentre ora anche lui fa parte di questa categoria di malati.

Alla conduttrice ha fatto sapere di aver fatto un esame invasivo il giorno prima dell’ospitata, la Pet. La sua patologia è molto rara e al momento è costretto ad andare in ospedale ogni settimana. A quanto pare però non esiste ad oggi una vera e propria cura, continua ad assumere cortisone e insieme ai medici stanno cercando di capire quale potrebbe essere la soluzione più adatta per la sua malattia.