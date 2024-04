Peppe Di Napoli, il vero motivo per cui ha lasciato l’Isola dei Famosi: non si è ritirato

All’Isola dei Famosi Peppe Di Napoli non si è ritirato. Spunta il vero motivo che lo ha portato a lasciare il reality: ecco cos’è accaduto realmente.

Per la prima volta è approdata Vladimir Luxuria nei panni di conduttrice dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. A distanza di poche settimane dall’inizio del reality, però, sembra che non stia riscuotendo il successo sperato. Più naufraghi, non molti giorni dopo essere approdati in Honduras, hanno deciso di ritirarsi. Tra questi anche Peppe Di Napoli.

Nei giorni scorsi il 51enne napoletano tramite un video ha comunicato la sua decisione di abbandonare il reality. Più volte ha chiesto scusa ai telespettatori per aver preso questa decisione, ma ha spiegato che era stanco e non ce la faceva più a continuare questa particolare e dura esperienza televisiva. Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata e tra i concorrenti finiti in nomination c’era anche lui.

La produzione dell’Isola dei Famosi ha subito fatto sapere che il televoto è stato annullato e riaperto con gli altri quattro naufraghi in nomination, si tratta di Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Maité Yanes e Khady Gueye. Peppe Di Napoli, dopo due settimane trascorse in Honduras, si è davvero ritirato o dietro c’è altro? A fare chiarezza è stato lui stesso sui social.

Peppe Di Napoli svela sui social perché ha abbandonato l’Isola dei Famosi

Nel suo annuncio l’ex naufrago è stato di poche parole, ha solo detto di non essere riuscito a proseguire il suo percorso in Honduras. Ha, quindi, lasciato intendere che per lui quei ritmi e le privazioni non erano sostenibili. Tuttavia, sembra che sia stato ben altro a spingerlo verso l’abbandono.

Dopo essersi ritirato dall’Isola dei Famosi l’ex naufrago è tornato attivo sui social, dove è molto seguito e apprezzato. Tanto è stato il supporto che ha ricevuto da parte dei suoi seguaci durante la sua breve permanenza in Honduras, infatti ci ha tenuto a ringraziare tutti, dopodiché ha svelato il vero motivo che gli ha fatto prendere la decisione di lasciare il reality.

Nella didascalia del post che ha pubblicato su Instagram Peppe Di Napoli ha scritto: “Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma”. Ancora una volta ci ha tenuto a ringraziare l’Italia, Napoli e l’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Infine, ha concluso dicendo che per lui è stata un’esperienza che porterà sempre con sé.