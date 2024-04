Autovelox e limiti di velocità: quando scatta la multa e a cosa fare attenzione

Comprendere a fondo il funzionamento degli autovelox e le norme che regolano le sanzioni può evitare multe e provvedimenti più seri.

Nel panorama della sicurezza stradale, il monitoraggio della velocità rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre gli incidenti e garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. Gli autovelox, in particolare, sono diventati una presenza costante sulle nostre strade, con la funzione strategica di disincentivare comportamenti di guida pericolosi e indurre al rispetto dei limiti di velocità imposti. Eppure, non tutti gli automobilisti sono pienamente consapevoli delle modalità di funzionamento di questi dispositivi e delle implicazioni legali che possono derivare dal loro mancato rispetto.

Capire in che modo funzionano e quali sono le regole degli autovelox può aiutare ad evitare sanzioni e promuove anche una cultura della guida responsabile. Questi dispositivi sono soggetti a normative specifiche per quanto riguarda la loro installazione e manutenzione. Devono essere periodicamente calibrati e certificati per garantire la precisione delle misurazioni. La domanda che tutti si pongono, però, è molto semplice: in quali condizioni scatta la multa, quando si passa davanti all’autovelox?

Limiti, margini di tolleranza e contestazioni: cosa sapere per evitare le multe degli autovelox

Il Codice della Strada italiano prevede dei margini di tolleranza per le misurazioni degli autovelox, introdotti per tenere conto di possibili piccole imprecisioni nei sistemi di rilevamento. Per velocità rilevate fino a 100 km/h, il margine è di 5 km/h, mentre per velocità superiori si applica un margine del 5% su quanto misurato. È importante tenere in considerazione che questi sono già considerati nel calcolo della velocità che viene eventualmente sanzionata.

Le conseguenze per eccesso di velocità variano in base all’entità del superamento del limite. Le multe partono da un minimo di 42 euro in casi modesti, fino ad arrivare a sanzioni molto più severe per superamenti di velocità considerevoli, che possono includere anche la sospensione della patente di guida. Esistono aggravanti specifiche, come le infrazioni commesse durante la notte o da neopatentati, che possono influire significativamente sull’ammontare della multa e sulla perdita di punti sulla patente.

Per quanto riguarda la multa per eccesso di velocità, è importante sapere che si può usufruire di una riduzione del 30% dell’importo se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla notifica. La multa si può pagare in diversi modi, tra cui bollettino postale, bonifico bancario e sistemi elettronici di pagamento. Se invece si ritiene di essere stati sanzionati ingiustamente, è possibile presentare un ricorso al prefetto o al giudice di pace entro i tempi stabiliti dalla legge, solitamente 60 giorni dalla ricezione della multa.