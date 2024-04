Qui era solo una bambina, oggi è tra le protagoniste del Grande Fratello: impossibile non riconoscerla

La bambina nella foto è una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello: riuscite a riconoscerla? È sempre bellissima!

Qualche tempo fa sul profilo Instagram dell’ex concorrente del Grande Fratello è apparso un bellissimo scatto d’infanzia. Come si può notare dalla foto, all’epoca era solo una bambina, mentre oggi è un personaggio televisivo molto amato e discusso, che nell’ultimo periodo è stato sulla bocca di tutti per via della sua partecipazioni a diverse trasmissioni televisive e delle sue recenti relazioni amorose.

Avete già capito di chi si tratta? A voler guardare bene, è possibile notare una certa famigliarità nei lineamenti del viso, soprattutto per quanto riguarda lo sguardo e il sorriso. Ad ogni modo, se ancora non siete riusciti a capire chi è, ci pensiamo noi a darvi ancora qualche altro indizio.

La bambina nella foto oggi è una delle protagoniste più amate del Grande Fratello: riuscite a riconoscerla?

Come abbiamo detto poco fa, la bambina nella foto è una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, il reality show più amato e seguito di sempre. È entrata nella casa dopo qualche mese dall’inizio del programma. Il suo ingresso è stato motivo di discordia per diversi inquilini, in particolare per due, dal momento che condivideva con essi un ‘passato difficile’. Con loro, infatti, aveva precedentemente partecipato ad un altro celebre programma Mediaset: Temptation Island. Avete capito di chi si tratta?

Ebbene sì, la bambina nella foto è Greta Rossetti, ex tentatrice ed ex fidanzata di Mirko Rossetti, attualmente tornato insieme alla vincitrice del Grande Fratello Perla Vatiero. Come sappiamo, la sua avventura nella casa più spiata d’Italia l’ha portata a vivere momenti di crisi, ma anche a trovare il suo nuovo amore: Sergio D’Ottavi. Ad ogni modo, è impressionante quanto – nonostante il passare degli anni – sia rimasta la stessa.

Certo, è cresciuta e cambiata, ma la somiglianza con la bambina nella foto è innegabile! Da quello che si può capire, lo scatto probabilmente è stato pubblicato da qualche amico o parente sul profilo Instagram di Greta mentre lei era al Grande Fratello. “Ora più che mai siamo con te” si legge infatti nella didascalia dell’immagine. Anche i fan hanno condiviso sotto la foto messaggi carichi di affetto per sostenere la propria beniamina all’interno del reality.

“Greta siamo sempre con te, ti amiamo” ha scritto qualcuno. “Tu e Sergio mi fate sognare” ha aggiunto un altro utente. Oppure: “Tu e Sergio stupendi”. Nonostante, quindi, il Grande Fratello sia terminato da circa un mese, il supporto del pubblico per questa dolce e bellissima ragazza rimane, così come il sorriso stampato sulle labbra che aveva già da bambina.