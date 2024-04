Se vuoi comprarlo devi pagare 1 miliardo di euro: la clausola record per un calciatore unico al mondo

Per comprare questo calciatore davvero unico al mondo bisognerà sborsare la cifra da record di 1 miliardo per la clausola.

Champions amara per il Barcellona: il club catalano sembrava avere la semifinale spalancata dopo il 3-2 dell’andata al Parco dei Principi. Il vantaggio iniziale al Camp Nou con Raphinha aveva fatto cullare sogni di gloria ai blaugrana. Ma mai dire mai nel calcio: il PSG ha ribaltato la partita grazie ad un sontuoso Mbappé.

La doppietta dell’attaccante della nazionale francese ha messo la pietra tombale sulle aspirazioni del Barça, che ha dovuto chinare la testa davanti al poker dei parigini: 4-1 e PSG in semifinale di Champions, dove affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund.

Il Barcellona però può consolarsi, perché in questa doppia sfida nella competizione continentale più prestigiosa è sbocciato definitivamente un talento che il club di Laporta ha tutte le intenzioni di blindare con una clausola record da 1 miliardo di euro.

Clausola record da 1 miliardo di euro: il Barcellona vuole blindare un calciatore unico al mondo

Se le ambizioni del Barcellona si sono infrante sul muro del Paris Saint Germain, durante la duplice sfida di Champions una stella ha brillato più di altre nelle file catalane: quella di Pau Cubarsí, talentuoso difensore centrale che ad appena 17 anni (compiuti lo scorso gennaio) si è messo in mostra con una prestazione da urlo.

Con la prima squadra di Xavi, il giovanissimo giocatore si è preso la scena collezionando già 16 presenze. In Spagna già parlano di lui come dell’erede designato di Piqué e di Puyol, i leggendari difensori che hanno fatto la storia della squadra catalana sigillando a doppia mandata la difesa del Barcellona di Guardiola.

La squadra non ha alcuna intenzione di privarsi del baby talento della Cantera e intende blindare il classe 2007. I dirigenti del club blaugrana sono al lavoro per prolungare il contratto di Cubarsí, che scadrà nel 2026. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, la trattativa tra le parti è in corso e tutto lascia pensare che entro la fine della stagione arriverà la fumata bianca. Il club catalano intende ripetere con il giovane l’operazione messa in cantiere con Lamine Yamal, l’altro gioiellino di casa Barcellona.

L’obiettivo, considerato che Cubarsí ancora è minorenne, è di fargli firmare un nuovo contratto così da aumentare la clausola rescissoria, per poi sottoporgli successivamente – una volta compiuta la maggiore età a gennaio 2025 – un ulteriore rinnovo quinquennale. Con una clausola che salirà alla cifra record di 1 miliardo di euro.