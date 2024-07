Meteo, sta tornando Caronte: nel weekend nuova ondata di caldo africano

Dopo il passaggio dell’anticiclone delle Azzorre, è in procinto di tornare sul nostro Paese l’anticiclone africano Caronte.

Stiamo insomma vivendo in Italia le ultime ore in compagnia dell’anticiclone delle Azzorre che ci ha regalato un’alta pressione normale, non africana, non bollente, con un moderato flusso in quota meno caldo da nord-ovest con temperature massime fino a 35 gradi. Nelle prossime ore insisterà in quota un flusso da nord-ovest che permetterà di respirare meglio, senza afa opprimente, e che favorirà anche una maggiore nuvolosità al nord e qualche isolato temporale a ridosso dei rilievi.

Si tratterà di locali rovesci ad evoluzione diurna, pomeridiani. Le massime saliranno fino a 35 gradi al sud e a Firenze e Terni, fino a 34 gradi sulla capitale e a Napoli. Dal weekend tornerà l’anticiclone africano con valori termici in sensibile aumento. Entro i primi giorni della prossima settimana le massime toccheranno di nuovo i 39-40 gradi sulle regioni meridionali, ma anche su quelle centrali (Roma, Firenze e Terni in primis).

Sono previste notti tropicali a Messina, Palermo e Rimini con ben 26 gradi di minima (quasi ‘super tropicali’), mentre sono attesi 25 gradi di notte ad Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Lodi, Massa, Milano, Monza, Pavia, Pesaro, Pescara, Reggio Calabria e Savona. La canicola in arrivo durerà a lungo al centro-sud, mentre al nord già con l’inizio del mese di agosto non si escludono veloci acquazzoni ed un parziale e temporaneo calo termico.

Il tutto sarà però accompagnato da valori di umidità elevati quindi la temperatura percepita e la sensazione di disagio da caldo resteranno purtroppo quasi estremi, comunque simil-africani. Nel dettaglio oggi, venerdì 26 luglio, la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo più sereno al nord-est e molto più nuvoloso al nord-ovest con temperature stazionarie. Al centro pressione via via più salda. La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile su tutti i settori; caldo in aumento.

Al sud già oggi si farà sentire l’anticiclone

Al sud un campo di alta pressione di matrice africano raggiunge le regioni meridionali: cielo poco nuvoloso ovunque. Domani è previsto un ampio soleggiamento e di temperature massime e minime in aumento. Venti deboli variabili. Al centro le temperature massime saranno fino a 36 gradi su Toscana e Lazio, come a Firenze e Roma. Al sud venti deboli da nord e temperature stazionarie. Mari mossi.

Domenica 28 luglio al nord la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno. Temperature massime fino a 37 gradi. Al centro la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime in aumento con picchi di 38 gradi sul Lazio. Al sud ci sarà un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature massime con picchi di 34 gradi.