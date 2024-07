È una storia destinata a durare per sempre o ha vita breve? I segnali che secondo gli esperti non vanno sottovalutati.

Come capire se si tratta della storia della vita o di una relazione destinata a terminare? Secondo gli esperti occorre prestare attenzione a dei segnali ben precisi. Ogni relazione presenta caratteristiche uniche e singolari, ma alcuni elementi le accomunano. I professionisti come psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e sessuologi sono concordi nell’affermare che sono quattro i sintomi a cui prestare attenzione per capire se una storia ha un futuro o è un bel momento di passaggio, come una vacanza, che ha un inizio e una fine.

Si tratta di segnali inequivocabili, in grado di saggiare la forza di una relazione dinanzi agli urti della vita. Nessuno è esente da problemi, nessuno vive esistenze prive di circostanze avverse, prima o poi, tutti fanno i conti con le difficoltà. Avere una persona al proprio fianco con cui affrontare gli eventi avversi è una grande fortuna, inoltre è proprio nei momenti bui che si comprende quanto sia forte il sentimento. Se ti stai chiedendo se la tua storia è destinata a superare qualsiasi prova e, a resistere nonostante lo scorrere del tempo, osserva i segnali.

È una storia destinata a durare per sempre o ha vita breve? I segnali

1.Per sempre o per un tempo definito? Tutte le love story presentano degli alti e bassi, ma quello che differenzia una relazione solida e destinata a sconfiggere lo scorrere del tempo da una breve e fugace è la capacità dei due partner di camminare insieme per la realizzazione di un progetto comune. Entrambi devono essere capaci di apportare stabilità alla relazione, attraverso la condivisione di un patrimonio valoriale da utilizzare per la creazione un progetto solido.

2.Ascoltare il proprio corpo. L’amore è una questione anche di chimica. L’attrazione fisica è fondamentale in un rapporto di coppia, se manca non sarà una storia duratura. È importante esserne consci sin dall’inizio, senza il trasporto fisico, potrebbe trattarsi di una profonda amicizia, ma non sarà mai una relazione romantica. L’eros è parte integrante dell’amore, è una componente imprescindibile di una storia di lunga data.

3.Fiducia. Affinché una storia possa dirsi destinata a durare nel tempo è necessario che i due partner si fidino ciecamente l’uno dell’altro. Un pizzico di gelosia è normale, a patto che non inquini la relazione divenendo fonte di discussioni infinite, ma di fondo affinché una relazione duri è necessario avere l’assoluta certezza che il partner non farà mai nulla per ferirci in modo deliberato.

4. Un amore destinato a durare a lungo ci inonda di energia. Una relazione destinata a durare è fonte di vitalità. In poche parole una storia che si fonda su emozioni positive ha ottime probabilità di essere longeva. Se invece la relazione è costellata da tensioni e malumori, di rado resisterà dinanzi agli ostacoli della vita.