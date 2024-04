Tantissime multe annullate: il motivo rende felice gli automobilisti

C’è una fantastica notizia per gli automobilisti: tantissime multe stanno venendo annullate. Il motivo rende tutti felici.

Quando ci si mette alla guida della propria automobile, bisogna tenere conto di ogni singolo aspetto che potrebbe andare a portare a conseguenze più o meno gravi. C’è infatti un Codice della Strada, ossia l’insieme di regole da rispettare, che potrebbe determinare sanzioni fino al penale. Potenzialmente molto pericolose e a cui bisogna fare attenzione.

Restando però nell’ordinario, ossia in ciò che potrebbe succedere ogni giorno girando in città o in autostrada, un grave problema per gli automobilisti di tutta Italia sono come sempre le multe. Sanzioni pecuniarie che arrivano per i motivi più disparati – dal parcheggio in divieto di sosta al superamento dei limiti di velocità, passando per la mancanza di documenti e via dicendo. Di recente è emersa, in tal senso, una notizia fantastica: tantissime multe stanno venendo annullate e il motivo è unico.

Multe annullate per gli automobilisti: ecco perché

Secondo quanto trapelato, ci sono una lunga serie di sanzioni pecuniarie che presto verranno rese nulle. Per la gioia di tutti gli automobilisti, che così non saranno più tenuti a dover versare la quota inserita nel verbale. Godendo di enormi vantaggi dal punto di vista economico, come previsto dalla più recente normativa appena emana.

Nello specifico, stiamo parlando delle multe per eccesso di velocità sanzionate per via della rilevazione con autovelox. Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, infatti, ci sono alcuni aspetti di cui tenere conto. Ogni singolo dispositivo di rilevamento della velocità deve avere una verifica tecnica dettagliata per poter ottenere l’omologazione.

Se tale vuoto normativo non viene colmato, già da ora può impedire l’applicazione delle sanzioni agli automobilisti che vengono colti in fragrante da apparecchi non conformi. È quanto accaduto ad un guidatore a Treviso e il discorso potrebbe presto allargarsi anche a voi, se siete stati protagonisti di una vicenda simile.

Bisogna quindi essere informati in merito, in quanto questo potrebbe portare ad importanti vantaggi per tutti gli automobilisti. E, al tempo stesso, a perdite notevoli per il Governo e per le Regioni. Considerando che solamente in Veneto le multe per infrazioni superano di norma i 50 milioni di euro l’anno. State attenti perché, almeno per ora, potreste trovare un sollievo alle sanzioni ricevute.