Francesca Bergesio, chi è la concorrente de l’Isola dei Famosi? È molto conosciuta proprio per questo

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Francesca Bergesio, giovane star recentemente naufragata sull’isola più famosa della televisione.

Continua il grande successo de l‘Isola dei Famosi, che quest’anno ha deciso di aprire le porte ai concorrenti più disparati. Mentre la maggioranza del pubblico ha già cominciato a ragionare su chi potrebbe essere il potenziale vincitore, una parte degli spettatori si sono semplicemente lasciati incuriosire su quelli che sono i naufraghi meno conosciuti. Tra questi figura anche il nome di Francesca Bergesio, giovanissima debuttante televisiva che, nonostante sia alle prime armi con lo show business, ha già fatto parlare molto di sé.

Francesca Bergesio è nata nel 2004 e appena l’anno scorso ha tentato la sorte partecipando al celebre concorso di Miss Italia. Non è stata un’esperienza affatto banale per l’influencer, proveniente dalla provincia di Cuneo, in Piemonte, che al termine del programma è riuscita ad aggiudicarsi il tanto ambito scettro. Vittoria ha letteralmente sancito una svolta nella sua vita, privata ma anche professionale.

Chi è Francesca Bergesio? Dagli studi, all’amore, passando per la famiglia: tutto sulla naufraga de l’Isola dei Famosi

Vent’anni e una carriera ancora tutta da scrivere per la Bergesio che è approdata sull’isola grazie proprio alla vittoria nel celebre concorso. Lì tutti si sono accorti di lei grazie alla sua bellezza, ma anche per via del suo cognome, visto che per i più attenti non è certamente inedito. La sua famiglia ha, infatti, un certo peso all’interno del Paese.

La modella Francesca Bergesio è figlia del senatore e politico della Lega Giorgio Maria Berghesio, già imprenditore d’azienda che da qualche tempo è sceso in politica associando il suo nome a quello di Matteo Salvini. Oltre al papà, la sua famiglia è composta anche da mamma Ilaria e dalla sorella, spesso presente sui suoi social ufficiali, Virginia. I suoi cari le sono sempre stati vicini e ora non possono far altro che tifare per lei.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi, dopo essersi diplomata al liceo classico, la giovane Miss Italia si è trasferita a Roma e ha iniziato a studiare medicina all’università. Percorso poi interrotto per seguire la grande ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo. Da un punto di vista sentimentale, attualmente ancora nessuno sembra essere riuscito a rubare le sue attenzioni e tantomeno il suo cuore.