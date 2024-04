Non c’è pace per Re Carlo, un’altra doccia fredda dopo il cancro: c’entra Harry

Re Carlo, dopo le cure contro il cancro, deve fare i conti con le richieste del secondogenito Harry: arrivano nuove preoccupazioni per il Sovrano.

Le ultime notizie circa la salute di Re Carlo fanno ben sperare i sudditi inglesi e il resto del mondo. Stando infatti a quanto ha fatto sapere anche la Regina Camilla, il Sovrano dopo le cure contro il cancro starebbe ora molto meglio e presto potrebbe tornare al lavoro e a svolgere le sue funzioni pubbliche, sollevando almeno in parte la moglie dai numerosi impegni a cui ha dovuto far fronte nell’ultimo periodo.

Così Re Carlo, insieme alla nuora Kate Middleton, starebbe dando a tutti una lezione di grande coraggio e il suo consenso presso l’opinione pubblica starebbe crescendo sempre di più. Tutto molto bello, se non fosse che per il Sovrano ci sarebbero all’orizzonte nuovi guai a causa del secondogenito Harry.

Re Carlo, nuove preoccupazioni in arrivo: la richiesta di Harry

Nonostante le sue condizioni di salute stiano migliorando sempre di più, Re Carlo sarebbe ora preoccupato per le richieste del figlio Harry. Il Duca di Sussex dovrebbe tornare a Londra il prossimo 8 maggio in occasione degli Invictus Games. Tuttavia, minaccia di non venire perché teme per la sua sicurezza, dal momento che ha perso la causa all’Alta Corte inglese che gli ha negato la scorta della polizia.

Per quanto riguarda la reazione di William e della moglie Kate non ci sarebbero dubbi: i Principi del Galles non vorrebbero avere niente a che fare con Harry durante la sua visita nel Regno Unito. Carlo, invece, vorrebbe riappacificarsi con il suo secondo figlio, tanto che l’avrebbe anche invitato quest’estate a Balmoral con la famiglia.

Ad ogni modo, ci sarebbe anche un secondo problema riguardo il ritorno di Harry in patria. Vale a dire la presenza o meno della moglie Meghan Markle, certamente ospite sgradita a Palazzo. Al momento non si sa ancora se la Duchessa di Sussex sarà al fianco del marito a Londra. Tuttavia, resta il fatto che Harry non vuole venire a Londra senza la scorta perché non si sente protetto.

“Ogni volta che Harry si reca nel Regno Unito, i suoi viaggi dipendono sempre da quanto si sente sicuro”, ha rivelato a tal proposito una fonte vicina al Duca. Ciò che è certo è che qualora Harry decidesse di rinunciare al viaggio deluderebbe moltissimo il padre e tutti coloro che da sempre sostengono gli Invictus Games, fondati proprio dal secondogenito del Re.