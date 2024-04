Finalmente arriva in Italia il nuovo standard WiFi 7: l’offerta è davvero irrinunciabile

Anche in Italia arriva finalmente il nuovo standard WiFi 7. Ecco tutti i dettagli dell’offerta, è davvero irrinunciabile.

Per poter godere di una buona connessione ad internet in casa, c’è la necessità di potersi appoggiare a delle reti che siano il più possibile veloci e che riescano a coprire buona parte della propria abitazione. Negli ultimi anni la tecnologia si è evoluta molto in questo senso, dando vita a standard sempre più avanzati e che riescono a soddisfare anche le esigenze dei consumatori più attenti.

E, finalmente, siamo di fronte all’ennesima rivoluzione. Che potrebbe giocare un ruolo decisivo già nel breve termine. Stiamo parlando dell’arrivo anche in Italia del WiFi 7, uno standard tutto nuovo e che promette velocità di download ed upload inaudite. C’è già la prima offerta resa disponibile da un provider che opera nel Belpaese, ed è davvero irrinunciabile. Ad un costo bassissimo, avrete a casa il meglio della connessione ad internet in circolazione.

WiFi 7 anche in Italia: arriva la prima offerta (ed è irrinunciabile)

Se siete sempre attenti agli ultimi sviluppi del settore e volete godere del massimo della connessione ad internet che ci sia in Italia, allora quest’offerta farà esattamente al caso vostro. Abbiamo il tanto discusso WiFi 7, con standard di copertura che vi lasceranno senza parole. E contestualmente, anche la prima offerta lanciata da Iliad.

Questa nuova tecnologia sarà accessibile tramite la IliadBox WiFi 7, che potrà essere sfruttata su un modem di ultima generazione fornito in comodato d’uso con l’attivazione della promozione. Si tratta di un device che garantisce una durata di almeno 10 anni e presenta alcune caratteristiche utili per ridurre i consumi energetici. Come il pulsante ON/OFF e la modalità Sleeping.

Ma non è finita qui, perché la vera convenienza sta nei costi per poter procedere con l’attivazione. Se siete già clienti Iliad con una promozione mobile, avete diritto fino al 31 luglio alle ore 17:00 di attivare il contratto ad un prezzo mensile di 19,99 euro al mese per sempre. Per chi non ha una promo attiva, invece, il costo sale a 24,99 euro mensili.

Comunque in linea con la concorrenza, se non più conveniente. E oltre ad internet, avete incluso nel prezzo anche chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi in più di 60 Paesi nel mondo. C’è infine un costo di installazione, pari a 39,99 euro una tantum.