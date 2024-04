Il Principe Louis è cresciuto ed è sempre più bello: “Identico a William”, tutti pazzi di lui

Il Principe Louis sta diventando grande. Ecco com’è adesso e quanto somiglia a papà William: è sempre più bello.

Il Principe Louis è l’ultimo dei figli di William e Kate e il più spontaneo. Ecco com’è cresciuto e come mai tutti sostengono che sia uguale all’erede al trono.

Kate e William si accingono a festeggiare 13 anni di matrimonio in cui la loro unione ha dato prova di solidità. I sudditi li hanno sempre guardati con ammirazione e affetto identificandoli come il futuro della monarchia. Al centro dell’attenzione, a ogni evento, ci sono anche i loro bambini: George, Charlotte e Louis.

I genitori cercano sempre di non esporli eccessivamente, ma è inevitabile che alle cerimonie gli sguardi si concentrino su di loro. I principi del Galles hanno deciso di mettere al primo posto i figli anche negli ultimi tempi. Dopo mesi di pettegolezzi, ipotesi fantasiose e talvolta offensive, la moglie di William ha deciso di rivelare al mondo di avere un tumore e di aver iniziato una chemioterapia preventiva.

La futura regina lo ha fatto a ridosso delle lunghe vacanze pasquali, così che i figli poi rimanessero a casa insieme ai genitori lontani da domande indiscrete. La nuora del sovrano, nel suo accorato messaggio, ha anche spiegato di aver dovuto trovare il tempo e il modo di spiegare la sua malattia ai bambini facendo sì che loro lo capissero ma senza spaventarsi. Ma adesso com’è diventato il piccolo Louis?

Il Principe Louis è destinato a grandi cose

Il 23 aprile scorso il Principe Louis ha compiuto 6 anni e i genitori hanno voluto festeggiare la ricorrenza pubblicando sul loro profilo Instagram ufficiale uno scatto del bimbo.

Autrice della foto che ha fatto intenerire i sudditi è mamma Kate, che è una fotografa dilettante. Il bambino è andato regolarmente a scuola presso la Lambrook School, frequentata anche dai fratelli maggiori, e in seguito ha festeggiato a casa. I principi del Galles hanno sempre cercato di dare ai loro figli una vita il più normale possibile. Catherine Middleton tempo fa ha rivelato che le piaceva preparare una torta di compleanno per i figli la sera prima.

Chissà se sarà riuscita a farla anche questa volta. A ogni modo, Louis sorride felice nella foto condivisa. Il piccolino è il più simpatico della nidiata e si è già distinto in diverse cerimonie ufficiali per i suoi capricci e per la sua tendenza a non voler rispettare le rigide regole di corte. Il bambino somiglia davvero tanto al suo papà e i genitori devono essere molto orgogliosi di lui.