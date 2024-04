Le migliori serie tv di Netflix: non perdere tempo nella ricerca, queste ti inchioderanno al divano

Basta perdere tempo a cercare cosa vedere su Netflix: provate a scegliere una serie tv tra quelle suggerite e rimarrete a bocca aperta.

Siete pronti ad accomodarvi sul divano e ad accendere la tv ma non sapete mai cosa guardare? Tranquilli, abbiamo la soluzione che fa per voi. Di seguito abbiamo provato ad abbinare, tra vecchio e nuovo, alcune serie tv disponibili su Netflix che, dopo aver premuto play, già dalla prima puntata non riuscirete più a vedere altro.

Il catalogo della nota piattaforma si è aggiornato molto di recente e ha aperto le proprie porte a prodotti nuovi di zecca, senza dimenticare di riproporre alcune interessanti perle del passato. Insomma, se state cercando una serie da vedere tutta d’un fiato, siete nel posto giusto.

Netflix, 5 serie tv da vedere assolutamente

Abbandonate i suggeriti per voi di Netflix e affidatevi a questo breve ma intenso elenco che proprio non dovete perdervi. Queste sono 5 serie tv da vedere almeno una volta nella vita: se non lo avete ancora fatto vi consigliamo caldamente di rimediare.