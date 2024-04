Sembra una spilla ma non lo è, se qualcuno la indossa fai attenzione: ti stanno registrando

Occhio a questa spilla, se qualcuno la indossa in realtà vi sta registrando. Ecco a cosa fare attenzione: la vostra sicurezza è a rischio.

Per poter completare al meglio un outfit prima di uscire, ci sono alcuni accessori che spesso potrebbero giocare un ruolo decisivo. Andando a rendere l’abbinamento dei vestiti ancora migliore. Pensate, per esempio, ad una spilla, tanto semplice da indossare quanto efficace. Magari siete andati in ufficio, oppure avete incontrato una persona in strada, rimanendo affascinati dalla sua scelta stilistica.

Dona più colore e un effetto, in generale, armonico. Ed è sempre un piacere per gli occhi. Vi sembrerà incredibile, ma anche in questo caso dovete in realtà stare in guardia per la vostra sicurezza. Alle volte, l’apparenza inganna. È il caso di una spilla in particolare, che in realtà potrebbe voler indicare che vi stanno registrando. Se qualcuno la indossa nelle vostre vicinanze fate molta attenzione, perché a rischio c’è la vostra sicurezza personale e la salvaguardia della vostra privacy.

La spilla a cui fare attenzione: così vi stanno registrando

Sembra una semplice spilla da corredo all’outfit, ma in verità si tratta di un dispositivo molto pericoloso e che potrebbe nascondere rischi enormi per la vostra privacy. In quanto ha la facoltà di registrare quello che succede, con funzionalità sempre più avanzate e che si appoggiano anche sull’Intelligenza Artificiale.

Il nome di questo nuovo modello è Limitless Pendent, una spilla colorata e molto bella da vedere ma che si comporta come un assistente evoluto che riesce ad ascoltare, registrare e ordinare le informazioni che recepisce. Può essere fissata al taschino della camicia, al bordo della maglia, a mo’ di collana e via dicendo.

Con l’IA non si dimentica di nulla, tutto viene registrato e archiviato in men che non si dica. E non è finita qui, perché si avvale anche di uno spazio disponibile sul cloud. Così che si possa accedere a ciò che è stato memorizzato da qualsiasi dispositivo in qualunque istante.

C’è fortunatamente una chicca per la sicurezza che potrebbe giocare a vostro favore. Un piccolo LED informa quando la registrazione è in corso. E se ad essere coinvolta è una voce diversa da quella di chi sta utilizzando il dispositivo, ecco che bisognerà chiedere il consenso al diretto interessato. La spilla inizierà a memorizzare l’audio solo quando avrà riconosciuto l’ok dell’altro interlocutore. Così anche voi potrete stare più tranquilli.