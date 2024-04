Jasmine Carrisi non trattiene la gioia per quello che è successo: “Mi ha fatto un miracolo”

Jasmine Carrisi appare felice come non l’abbiamo mai vista: la figlia di Al Bano è davvero al settimo cielo e ha parlato di miracolo.

Jasmine Carrisi ha voluto condividere con i suoi followers l’immensa gioia per quello che le è accaduto: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non poteva essere più contenta di così.

Non avevamo mai visto la ragazza tanto euforica, ma dato che ha parlato di “miracolo” ben si comprende come la cosa possa averle fatto tanto piacere. Ma cosa è successo?

Jasmine Carrisi, il cambio look da urlo la manda in estasi

Jasmine Carrisi ha deciso di cambiare il suo look e non poteva che affidarsi alle mani del parrucchiere dei vip. La figlia di Al Bano si è voluta rivolgere a Federico Fashion Style per aggiustare il suo taglio e sistemare il colore.

La ragazza gioca spessissimo con il suo colore di capelli e, per questo motivo, ha contattato un esperto per ripristinare il suo naturale e aggiustare tutta la chioma, forse danneggiata dai continui cambiamenti. Così, dopo che Federico Fashion Style le ha tagliato i capelli e cambiato colore, ha voluto condividere la sua gioia sui social.

Jasmine ha optato per un carré bombato davvero molto bello ed elegante, con i ciuffi davanti leggermente più lunghi. Ha ripristinato il suo colore, ma ha puntato su delle ciocche più chiare che le danno luce al volto. Infine ha fatto un trattamento alla keratina per nutrire e idratare i capelli. Il risultato, come si vede dalle immagini, è sorprendente. “Fede mi ha fatto un miracolo ai capelli, fatemi sapere se vi piaccio“, inizia così il messaggio rivolto ai followers.

A giudicare dalle fotografie, sembra che la figlia di Al Bano e Loredana stia davvero bene: questo colore, rispetto a quello più scuro precedente, le dona davvero tanto. Il resto l’ha fatto un ottimo make up, leggero ed elegante. Siamo abituati ai cambi di look di Jasmine, che qualche mese fa aveva deciso di farsi le punte blu, per una chioma più rock-pop. Adesso, invece, ha preferito uno stile bon-ton che le sta meravigliosamente.

Sicuramente i suoi followers avranno apprezzato questo nuovo taglio, si vede che dietro c’è la mano di un esperto come Federico Fashion Style, che riesce a rendere le sue clienti sempre soddisfatte e contente del risultato finale.