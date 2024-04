Una notte in albergo a meno di 50 euro: le 5 destinazioni più convenienti per questa estate

Le 5 destinazioni low cost consigliate per questa estate

La bella stagione si sta progressivamente avvicinando, bisogna perciò iniziare a prenotare il prossimo viaggio estivo, soprattutto per non perdere le irripetibili offerte. Gli italiani che decidono di partire sono mediamente 35 milioni, molti dei quali optano per una vacanza di quasi dieci giorni. Il mese preferito è ovviamente agosto, poiché la maggior parte delle aziende chiude proprio in quel periodo.

Ci sono inoltre tanti italiani che scelgono di organizzare un soggiorno all’estero, in particolar modo per scoprire città mai viste prima e luoghi naturali incontaminati. Tuttavia, un viaggio lungo centinaia o migliaia di chilometri può prosciugare il proprio conto in banca, a causa degli alti costi presenti nelle località straniere. Esistono, però, dei luoghi meravigliosi in cui è possibile risparmiare molti soldi.

Secondo un recente rapporto, una delle città più convenienti al mondo è indubbiamente Bangkok, in Thailandia. Quest’ultima è caratterizzata da un paesaggio mozzafiato: è possibile trovare tantissimi grattacieli di vetro costruiti nelle vicinanze degli antichi templi buddhisti. Il prezzo medio per alloggiare una notte in hotel si aggira intorno ai 45 euro.

Un’altra località suggestiva e low cost è Bali, situata nella bellissima Indonesia. Si tratta di un luogo particolare, famoso soprattutto per la natura e per la sua cucina. Ad ogni modo, il prezzo medio per una notte in albergo costa circa 70 euro. Continuando la lista delle città low cost, è possibile trovare Istanbul in Turchia. Questo straordinario centro urbano, che è ricchissimo di storia, ha una tariffa media di 50 euro per alloggiare in hotel e per consumare pasti.

Non può ovviamente mancare l’Egitto, con la sua splendida capitale: Il Cairo. Tutti coloro che vogliano alloggiare nella capitale egiziana hanno quindi la possibilità di spendere meno di 50 euro per una notte in albergo e per un pasto. La quinta città consigliata è invece Nuova Delhi, in India. Anche in questo caso sono sufficienti meno di 50 euro.