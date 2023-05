MasterChef, il dramma nel giorno della messa in onda: muore uno dei giudici a soli 46 anni

Lo show, amato da tutti i telespettatori, viene scosso da un dramma inaspettato. Le parole della famiglia

Uno degli show più amati in tutto il mondo, con le edizioni che fanno il pieno di ascolti. Stiamo parlando, evidentemente di MasterChef. Questa volta, però, è il momento del dramma. Addio a uno dei giudici più famosi.

Come ben sappiamo, MasterChef è un talent show culinario creato dal regista britannico Franc Roddam e trasmesso la prima volta dalla BBC nel 1990. Il programma ha avuto grande successo nel Regno Unito e nel 2005 è stato rinnovato.

Da quel momento, diverse versioni in ogni parte d’Europa e del mondo. Allo stato attuale se ne contano ben 32 versioni sparse per tutto il mondo. Il lavoro dei concorrenti è giudicato da alcuni famosi professionisti del mondo della cucina e della ristorazione.

Nella versione italiana, come ben sappiamo, da alcune edizioni, i gli chef/giudici sono Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Un successo nazionale che ha contribuito ad aumentare la fama dei tre. Ma, in generale, MasterChef è un successo un po’ ovunque. Oggi, purtroppo, il dramma.

La morte di uno dei giudici di MasterChef

E’ scomparso all’età di 46 anni proprio nel giorno della prima messa in onda della trasmissione. Ovviamente, tutto questo ha portato allo slittamento dell’inizio dello show, in segno di cordoglio e rispetto.

Accade in Australia, dove è morto uno degli chef/giudici più amati e apprezzati dal pubblico. Jock Zonfrillo, chef di origine scozzese era dal 2019 tra i giudici dell’edizione australiana del cooking show famoso in tutto il mondo. Zonfrillo ha iniziato la sua straordinaria carriera di chef in madrepatria, a Glasgow, ma la maggior parte della fortuna l’ha raggiunta in Australia, tanto da essere scelto, ormai diverse edizioni fa, per lo show, che nel Paese dei canguri è seguitissimo.

Non si conoscono le cause del decesso, improvviso, del personaggio molto amato. Ma, stando a quanto trapela da fonti investigative, dovrebbe trattarsi di cause naturali. Zonfrillo lascia la sua terza moglie, Lauren Fried, e i suoi quattro figli: Ava e Sophia, dai suoi primi due matrimoni, e Alfie e Isla, con Fried. Ed è straziante proprio il messaggio lasciato dalla famiglia sui social: “Vi imploriamo per favore di farci soffrire in privato mentre troviamo un modo per navigare attraverso questo, e trovare spazio dall’altra parte per celebrare il nostro insostituibile marito, padre, fratello, figlio e amico”.