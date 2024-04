Carmen Russo, il retroscena doloroso su Enzo Paolo Turchi: ecco cosa è stata costretta a fare per anni

Carmen Russo apre il suo cuore in un’intervista raccontando un doloroso retroscena su Enzo Paolo Turchi e rivelando ciò che è stata costretta a fare per molto tempo.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi incarnano il vero significato dell’amore, ispirando milioni di fan con la loro storia lunga e piena di dedizione l’uno verso l’altra. Entrambi ballerini (lui è stato per tanto tempo nella compagnia di ballo di Raffaella Carrà, con la quale ha lanciato il Tuca Tuca), sono due volti famosi dello spettacolo italiano.

Sia Carmen che Enzo non si tirano mai indietro quando qualcuno domanda loro qualche aneddoto del loro sodalizio. Non solo artistico – che brilla grazie ad una carriera ricca di successi -, ma anche sentimentale. Proprio perché sono molto uniti e, da 11 anni, genitori amorevoli di Maria (che adorano letteralmente), è difficile credere che gli albori della loro storia d’amore, iniziata nei primi anni Ottanta, siano stati caratterizzati da una strada piuttosto sterrata. Almeno per Carmen.

Carmen Russo si confessa: il primo incontro con Enzo Paolo Turchi

Durante una recente apparizione nel programma Generazione Z, Carmen Russo ha raccontato gli inizi della sua carriera. Compreso l’incontro con colui che poi sarebbe diventato suo marito e compagno di una vita.

Tutto ebbe inizio sul palcoscenico del celebre Bagaglino, dove Carmen, alla ricerca di una guida per il suo talento ineguagliabile, ha incontrato Enzo. La Russo ha confessato che, dopo aver conosciuto diversi coreografi, è stato proprio lui a catturare la sua attenzione, con la sua determinazione e il suo fascino. Cosa che si rivelò reciproca.

“Fu affascinato da me e dalla mia buona volontà. Io gli chiesi di farmi le coreografie” ha spiegato Carmen, svelando il seme dell’amore che sarebbe presto germogliato tra di loro. L’inizio della loro collaborazione professionale nel 1982 ha segnato una tournée indimenticabile. Durante la quale i due artisti hanno dimostrato il loro talento e la loro passione per la danza.

Nonostante le pressioni e le sfide del mondo dello spettacolo, la coppia ha consolidato il suo legame, passando dalla relazione lavorativa a quella romantica senza dire una parola. Fino a quando, finalmente, hanno confessato i loro sentimenti e hanno iniziato a costruire una vita insieme. Ma il cammino verso la felicità non è stato privo di ostacoli.

Carmen ha rivelato di aver dovuto lottare per ottenere il cuore di Enzo, il quale, inizialmente, era restio a mescolare lavoro e affari di cuore: “All’inizio io lo corteggiavo ma lui niente da fare. Non voleva mischiare il lavoro con il privato. Io ho lavorato per conquistarlo. – ha spiegato – Io avevo dei corteggiatori pazzeschi e lui mi rifiutava. A me piaceva perché è sexy. Alti e bassi ci sono tutti i giorni, ma non si è mai interrotto” sono state le sue parole, mostrando la sua determinazione nel conquistare il suo grande amore.