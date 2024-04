Anita Olivieri, intervento dopo il Grande Fratello: “10 anni fa…”, cosa è successo

Anita Olivieri è stata una concorrente “nip” che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. Oggi si scopre un segreto sul suo conto.

Terminato il reality della casa più spiata d’Italia, i concorrenti continuano più o meno ad apparire in pubblico, a rivedersi, a rinsaldare le amicizie o a cambiare le carte in tavola per quanto riguarda le storie iniziate al GF.

Anita Olivieri, come tutti ricordano, durante la partecipazione al programma era un po’ “confusa” su ciò che desiderava davvero dalla vita, anche a livello sentimentale, e così ha iniziato una storia con Alessio Falsone. La loro relazione, però, non è sembrata aver funzionato e l’ex della giovane è stato “umiliato” in diretta. Oggi, però, spunta un segreto che l’ex gieffina si porta dietro da 10 anni.

Anita Olivieri, solo oggi ha trovato il coraggio per raccontarlo: cosa le è successo tanti anni fa

Anita aveva spiegato la sua partecipazione al GF dichiarando che non era completamente soddisfatta e felice della sua vita, nonostante la carriera e una storia d’amore importante. La concorrente “nip” aveva tentato in tutti i modi di non farsi “incastrare” da una relazione nata nel reality e invece alla fine è “capitolata” coi baci di Alessio Falsone.

Tuttavia è subito emerso che Anita fosse una ragazza seria, non incline alle avventure, e forse Alessio a sua volta ha deciso di intraprendere una relazione importante. Nonostante i dubbi iniziali, soprattutto da parte dei concorrenti del GF e dei telespettatori, alla fine i due sono rimasti insieme e sembrano davvero innamorati. Al momento devono combattere contro la distanza, perché lei vive ancora a Roma e lui a Milano, ma entrambi sui social raccontano di quanto siano felici.

Forse l’esperienza al Grande Fratello ha fatto maturare l’imprenditrice, che oggi sembra più sicura di sé e di quello che vuole dalla vita. In fondo, Anita ha sempre condotto una quotidianità ligia al dovere e non si è mai lasciata trasportare da situazioni fuorvianti. Ecco che, ora, sta affrontando un’altra sfida e ha trovato il coraggio di rivelare qualcosa di molto imbarazzante.

In un post, infatti, l’ex gieffina rivela di essersi recata in una nota clinica odontoiatrica, partner di Dottor Smile, e di aver cominciato un piano di cure per raddrizzare i denti di sopra. Anzi, Anita ha rivelato che deve sistemare anche quelli dell’arcata inferiore, perché 10 anni fa ha sbagliato a portare l’apparecchio e ha dunque subito dei danni.