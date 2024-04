“Vattene, non mi fido di te”, coppia in bilico nella Scuola di Amici: la “lite” in diretta

Scoppia una “lite” senza freni durante il daily di Amici: la coppia ora è in bilico, ecco tutta la vicenda nel dettaglio.

L’edizione di Amici in corso sta regalando tante emozioni e colpi di scena al pubblico. Nelle ultime settimane, ad esempio, si è parlato moltissimo dell’infortunio di Gaia e della decisione della produzione di rimpiazzarla con una ballerina esterna che sta facendo le sue veci all’interno del programma.

Se la sostituta continuerà il suo percorso nella scuola, Gaia potrà poi riprendere il suo posto una volta guarita dal suo problema fisico, mentre se la ballerina dovesse essere eliminata, anche Gaia dovrà tornare a casa. Questa decisione ha stravolto un po’ gli equilibri in casetta, perché gli altri allievi non erano d’accordo e lo hanno fatto presente anche alla loro compagna, che è rimasta delusa da alcuni di loro.

Soprattutto Mida, con cui Gaia ha avuto una relazione terminata alcune settimane fa, si è detto contrario a questa situazione. La ballerina è stata particolarmente male per le sue parole. Ma questa non è l’unica vicenda che ha fatto scalpore nella scuola. Di recente, infatti, è scoppiata una “lite” che ha messo in bilico un’altra coppia nata all’interno del programma. Siete curiosi di sapere cosa è successo?

Amici: si mette male per la coppia, cosa sta succedendo nella scuola

Nelle ultime ore nella casetta di Amici si è letteralmente scatenato il caos, soprattutto per una delle coppie sbocciate proprio nel programma. Stiamo parlando di Petit e Marisol, che hanno avuto una lite piuttosto pesante dopo un video mostrato dalla produzione in cui i ragazzi hanno fatto una lezione speciale con un’attrice e, nel parlare con lei, si sono lamentati delle ragazze in casetta, facendole rimanere malissimo.

In realtà si trattava solo di uno scherzo che gli allievi della casa avevano organizzato per vendicarsi del Pesce d’Aprile subito dalle loro compage qualche settimana fa. Nel vedere le immagini di Petit che scherzava con l’attrice e le faceva i complimenti per la sua bellezza, Marisol si è letteralmente infuriata e si è allontanata dagli altri quasi in lacrime.

Petit ha cercato di farla calmare, ma lei non ha voluto sentire ragioni: “Vattene Petit, non mi fido e non mi fiderò mai di te“, gli ha detto Marisol. Anche le altre allieve sono rimaste malissimo delle parole dei ragazzi, ma la ballerina della maestra Celentano è apparsa quella più delusa.

Solo quando la produzione ha rivelato che si trattava di uno scherzo la tensione in casa si è allentata, i ragazzi si sono scusati, hanno abbracciato le loro amiche e tutto è tornato come prima. Anche Marisol, dopo un primo momento di rabbia, ha perdonato il suo fidanzato Petit per uno scherzo così ‘cattivo’ e anche tra loro si è tutto risolto.