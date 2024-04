Bocchette dell’aria in aereo: chiuse o aperte? La pessima abitudine che hanno tutti

È meglio tenere le bocchette dell’aria chiuse o aperte in aereo? Ecco la pessima abitudine che hanno tutti, sarebbe meglio evitarla.

Uno dei più grandi “problemi” che i turisti si trovano a dover affrontare quando decidono di viaggiare in aereo è la temperatura interna in cabina. Spesso più bassa rispetto all’ambiente esterno anche di diversi gradi. Il che può portare a benefici durante i periodi più caldi dell’anno, ma d’inverno è un vero e proprio disagio. Tanto che c’è chi anche ad agosto si porta una felpa o una copertina con sé, mentre nei mesi più freddi non riesce a togliersi nemmeno il cappotto.

Una possibile soluzione efficace è quella di chiudere le bocchette che si trovano sopra il proprio sedile, così da avere un ricircolo minore dell’aria e dunque una temperatura meno fredda. Ma è sempre la scelta migliore? Per la propria salute, è più opportuno tenerle chiuse o aperte? Ecco che cosa dovete fare: c’è una pessima abitudine che hanno tutti e che può portare a conseguenze per il proprio benessere.

Bocchette dell’aria in aereo, meglio chiuse o aperte? Ecco che cosa bisognerebbe fare

A lanciare l’allarme ci ha pensato la rivista Travel + Leisure, che ha voluto analizzare una delle abitudini più comuni dei turisti che sono soliti viaggiare in aereo. Ossia salire in cabina, trovare il proprio posto, riporre i propri beni, allacciare la cintura e chiudere le bocchette dell’aria. Così da non avere freddo e poter godere di un viaggio migliore.

Ma attenzione, perché quest’abitudine in realtà andrebbe cambiata subito. Secondo quanto spiegato dagli esperti, infatti, lasciare aperte le uscite di ventilazione sopra il sedile dà modo all’aria di fluire meglio. Prevenendo così la diffusione di virus e di batteri: “Di per sé, non è una garanzia contro la diffusione delle malattie trasmesse nell’aria. Ma comunque mantenendole aperte l’aria in movimento dall’alto verso il basso rapidamente sarà più efficace” spiega Jason Hard di Pacific Air Industries.

Come affermato dall’esperto, non è una garanzia assoluta. Ecco per quale ragione, per le persone che vogliono una protezione maggiore e si sentono indisposte, sarebbe meglio utilizzare una mascherina. Questo perché nella cabina di un aereo è presente una miscela di aria fresca estratta dall’esterno e aria riciclata che attraversa i filtri ad alta efficienza. Motivo per cui tenere le bocchette aperte è una decisione ottimale.