Amadeus, finalmente la verità dietro il suo addio: nessuno poteva immaginare cosa sta succedendo

Finalmente sono stati svelati i motivi per cui Amadeus ha lasciato la Rai: non poteva più stare nell’azienda. Ecco cos’è successo e quale sarà il suo futuro ora.

Nelle ultime settimane l’indiscrezione su Amadeus circolava sempre di più. Per la Rai, si trattava solamente di voci e di insinuazioni, ma queste si sono rivelate vere. Infatti, negli scorsi giorni il conduttore ha annunciato con un comunicato il suo addio all’azienda. Ora, finalmente, è tutto chiaro. Anche i motivi che ci sono dietro al suo abbandono.

Amadeus aveva il contratto in scadenza ad agosto 2024, tuttavia ha già fatto sapere che non verrà rinnovato. Le sue parole: “Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. […] Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni“. E ancora: “Grazie a tutti, ci vediamo in tv”. Ma ecco il motivo che ha portato a questa decisione.

Rai, Amadeus lascia la rete: svelato il motivo dell’addio

Ad intervenire dopo l’addio di Amadeus è stato Roberto Sergio, che ne aveva parlato anche prima del comunicato del conduttore. Precedentemente, aveva dichiarato che l’infinità di false notizie che giravano sul conduttore, anche da importanti testate, stavano danneggiando l’azienda Rai. Secondo l’AD tutto questo era inaccettabile.

Ma come ha reagito Sergio in seguito al comunicato? “Gli rivolgiamo un sincero saluto e concordiamo sulle parole che ha voluto riservare all’azienda. – ha affermato – Lo ringraziamo anche per aver dato atto alla Rai di tutti gli sforzi compiuti per farlo continuare ad essere della squadra Rai.” Ma quali sono i motivi che hanno spinto Amadeus a lasciare la rete e non rinnovare il contratto con l’azienda? In base alle indiscrezioni, pare che il conduttore fosse deluso a causa dell’impossibilità di innovare.

Ma sembrerebbe anche che le pressioni per favorire personaggi vicini alla presidente del Consiglio abbiano determinato la decisione, come riporta anche donnapop.it. Era, inoltre, circolata una voce secondo cui Amadeus avesse proposto un programma per la moglie Giovanna Civitillo. Tuttavia, a smentire questa notizia è stato proprio il conduttore, il quale nel comunicato ha specificato che lui non ha mai fatto richieste per agevolare i suoi familiari.

Ora Amadeus passerà al Nove e qui sembra che avrà la possibilità di gestire l’intrattenimento. Secondo alcune indiscrezioni, riprese anche da ilmessagero.it, la rete potrebbe puntare su di lui per farlo diventare il volto di punta. Un nuovo gioco in access prime time, se non proprio i Soliti Ignoti – visto che i diritti per il format di Endemol per la Rai sono in scadenza.