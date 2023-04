Valentina Vignali: zero vestiti e sogni alle stelle: “Uno schianto strepitoso”

Ottima giocatrice di basket, ma anche modella e personaggio televisivo. Su Instagram, poi, conquista davvero tutti

Ormai è una vera e propria diva. Lo dimostrano foto di questo tipo. E lo dimostra quanto sia seguita e apprezzata sui social network. Su Instagram, soprattutto. Anche l’ultimo scatto pubblicato dalla splendida Valentina Vignali diventa subito virale e viene premiato dai fan e followers con migliaia di like.

Va verso i 32 anni, Valentina Vignali. Ma è nel pieno del suo splendore, agonistico e di bellezza. Già perché l’attività principale della bella nata a Rimini sarebbe quello di giocatrice di basket. Ma negli anni la sua avvenenza l’ha portata a diventare una modella molto richiesta e affermata, nonché un personaggio televisivo sempre più ricorrente sugli schermi.

Dopo aver iniziato la carriera agonistica nel Basket Cervia, la bella Valentina ha girato diverse quadre cestistiche. Attualmente milita nella Virtus Pavona. Parallelamente alla carriera sotto canestro, però, la nostra Valentina ha, da sempre, coltivato una grande passione per il mondo dello spettacolo e della moda.

Fin da giovanissima, infatti, si fa notare in alcuni concorsi di bellezza. Del resto, le doti fisiche di Valentina Vignali sono sotto gli occhi di tutti e sono indiscutibili. Nel 2006, solo per citare un caso, è finalista a Miss Muretto.

Valentina Vignali: uno degli ultimi scatti fa impazzire i fan

Nel corso degli anni, dunque, continua a giocare a basket con ottimi risultati, ma continua anche a farsi notare come modella e in televisione. Proprio sul piccolo schermo riesce a unire le due passioni, partecipando a diverse trasmissioni che hanno la pallacanestro come argomento principale.

Ma non solo. Nel 2012, infatti, la ricordiamo come corteggiatrice in “Uomini e donne”, il fortunato format di Maria De Filippi che ancora oggi, dopo tanti anni dalla messa in onda, raccoglie eccellenti risultati di ascolto. Ma è spesso opinionista in trasmissioni di infotainment, come “Pomeriggio Cinque”, “Mattino Cinque”, “Domenica Live” e “Casa Signorini”. Per lei anche la partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello. Siamo nel 2016.

Come si può notare, dunque, già da molti anni, Valentina Vignali è un personaggio pubblico di quelli molto conosciuti a casa. Ma è sui social che spopola. Lì ci mostra le sue evoluzioni professionali e l’avanzata della sua carriera da modella. Accade anche in questo post di qualche settimana fa, dove la nostra Valentina è in posa per una delle case più importanti della moda mondiale. Splendida con questo completo intimo rosso porpora. I fan e followers la premiano con oltre 140mila like! Tutti conquistati dalle sue gambe lunghissime e dal suo fisico statuario.